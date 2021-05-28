طبيب الزمالك: فحوصات طبية لحازم إمام لتحديد حجم إصابته

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن خضوع حازم إمام لاعب الفريق لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بهدف في دور الـ16 لكأس مصر.

وأصيب حازم إمام خلال المباراة.

وقال محمد أسامة لموقع ناديه الرسمي: "حازم إمام أُصيب في العضلة الأمامية ضد الإسماعيلي".

وتابع "سيخضع حازم إمام لفحوصات طبية وسيجري أشعة في الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم إصابته".

وسيلعب الزمالك ضد مصر للمقاصة في الدور ربع النهائي لكأس مصر.