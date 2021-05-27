إيهاب جلال: محمد حسن يستحق الطرد.. وأمين عمر قدّم أداء جيدا

أوضح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، أن التوفيق غاب عن مهاجميه في مواجهة الزمالك.

الإسماعيلي ودع كأس مصر بخسارته أمام الزمالك بهدف دون رد، مباراة خاضها الأبيض بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

وقال جلال بعد اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1: "كنا نأمل الفوز بالمباراة".

وتابع: "المباراة سارت بشكل مختلف عندما سنحت لنا فرصة مع لعب الزمالك بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني".

وواصل: "بذلنا مجهودا جيدا، لكن لم يكن هناك توفيق، وكان هناك بعض الهدوء في الشوط الأول".

وسُئل جلال عن رأيه في طرد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك وطرد محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

وقال جلال: "لا أعلم ما حدث مع أشرف، تحصل على إنذار ثم ربما قال شيئا للحكم".

وتابع: "محمد حسن حصل على بطاقة صفراء ثانية وطرده مستحق".

وأشار: "الحكم أمين عمر قدّم أداءً جيدا طوال المباراة".

وتحدث جلال عن مواجهة بيراميدز المقبلة: "ليس هناك وقت لنتدرب، سنحاول إيجاد طريقة مناسبة لمواجهة بيراميدز، سنحاول إراحة بعض اللاعبين، وسنلعب للفوز في كل مباراة".

































































































































وسجّل أشرف بنشرقي هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ليضرب الزمالك موعدا مع مصر للمقاصة في ربع النهائي الذي أطاح بـ سيراميكا كليوباترا في 20 أبريل الماضي.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة خصوصا في نهايتها عندما طُرد بنشرقي، وطُرد مدربه باتريس كارتيرون بعد اقتحام أرض الملعب.

وتلقى إيهاب جلال 3 هزائم متتالية في مواجهاته أمام الزمالك للمرة الأولى في مسيرته، وسقط أمام فريقه السابق للمرة السابعة عموما.

وتعد تلك المواجهة الثانية بين إيهاب جلال والزمالك في كأس مصر بعد 13 عاما من الصدام الأول في 2008 وقتما كان مدربا لـ كهرباء الإسماعيلي، وخسر يومها بثلاثية.