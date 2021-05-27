نفاد تذاكر لقاء الأهلي ونهضة بركان

الخميس، 27 مايو 2021 - 21:43

كتب : محمد الجزار

مران الأهلي الرئيسي في قطر قبل لقاء نهضة بركان

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس السوبر الإفريقي 2021 نفاد تذاكر المباراة التي ستجمع بين الأهلي ونهضة بركان غدا الجمعة.

ويلتقي الأهلي بنهضة بركان في ملعب جاسم بن حمد معقل نادي السد القطري.

وكان التذاكر تم طرحها بداية من يوم الإثنين الماضي ويتمثل الحضور الجماهير بنسبة 30% من سعة الاستاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وكانت اللجنة المنظمة للمباراة وضعت عددا من الشروط والمعايير الواجب توافر لمن يرغب في حضور اللقاء.

إذ أنه يجب أن يكون عمر المشجع 12 عامًا وما فوق وأن يكون حاصلاً على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويُشترط في ذلك أن يكون آخر موعد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح هو 14 مايو 2021، وأن يكون المشجع قد أخذ اللقاح في الأشهر التسعة الماضية (بعد 28 أغسطس 2020).

أما بالنسبة للأفراد المتعافين من الفيروس في الأشهر التسعة الماضية، فيجب أن يكون آخر يوم للتعافي قبل 21 يومًا من يوم المباراة (فترة التعافي: 28 أغسطس 2020 – 7 مايو 2021).

يذكر أن هذه هي ثالث مرة على التوالي تقام فيها مباراة السوبر الإفريقي في قطر.

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