انتهت في الكأس - الزمالك (1) (0) الإسماعيلي.. فوز كتيبة كارتيرون

يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر على استاد السويس الجديد.

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نهاية المباراة

ق.95 أمين عمر يشهر البطاقة الحمراء لـ محمد حسن بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب عرقلة مروان حمدي.

ق.81 أمين عمر يشهر بطاقة صفراء لـ محمد عواد بعد تلقيه العلاج

ق.81 دخول أحمد مصطفى بدلا من مدبولي

ق.80 سقوط عواد للمرة الخامسة بعد التحام بن يوسف

ق.74 أوووه عرضية من زيزو ورأسية من الونش وإنقاذ خارق من فوزي

ق.70 دخول يوسف أوباما وإسلام جابر بدلا من محمود عبد العزيز وشيكابالا

ق.69 سقوط عواد مصابا بعد التحام مع عبد الله جمعة عواض

ق.68 تسديدة صاروخية من محمد حسن من 35 ياردة لكنها تمر أعلى العارضة بقليل

ق.63 رأسية شكري نجيب بعد عرضية باابل وعواد يتصدى ببراعة

ق.60 ساسي يبعد الكرة بالرأس وتجاور القائم بقليل

ق.57 عواد يسقط على أرض الملعب للمرة الثالثة في المباراة ودخول الجهاز الطبي

ق.57 شكري نجيب يطلق تسديدة أرضية زاحفة تجوار القائم بقليل

ق.55 دخول شيلونجو بدلا من محمد هاشم

ق.51 شيكابالا ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر أعلى عارضة الإسماعيلي

ق.50 بطاقة صفراء لـ محمد هاشم بعد عرقلة الجزيري المنطلق

ق.46 دخول أري بابل في صفوف الإسماعيلي بدلا من محمد صادق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+53 استئناف المباراة بعد مغادرة كارتيرون لأرض الملعب

ق.+51 بنشرقي يغادر أرض الملعب

ق.+50 بنشرقي لم يغادر الملعب حتى اللحظة ولا يزال في مناقشات مع أمين عمر

ق.+48 طرد كارتيرون بعد اقتحامه أرض الملعب

ق+47 بطاقة صفراء لـ بنشرقي ويعترض على القرار، ليعطيه أمين عمر بطاقة صفراء ثانية وبالتالي الحمراء

ق.+46 بطاقة صفراء لـ فرجاني ساسي بعد عرقلة محمد عادل

ق.41 جووول بنشرقي يفتتح التسجيل للزمالك بإنهاء مميز للهجمة عقب تمريرة حريرية من شيكابالا

ق.34 شكري نجيب ينفذ الركلة الحرة بشكل غير متقن لتصطدم بالحائط

ق.32 مخالفة خطيرة للإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء للمثلوثي بعد تدخل على شكري نجيب

ق.27 عواد يتصدى لفرصة خطيرة بعد تمريرة رأسية وتسديدة من شكري نجيب لكن حارس الدراويش السابق يواصل التألق

ق.24 إصابة حازم إمام ومشاركة حمزة المثلوثي بدلا منه

ق.20 هجمة عنترية من الونش وفوزي يتصدى للانفراد ببراعة

ق.14 فرصة هائلة للزمالك! بنشرقي يسدد وفوزي يتصدى بأعجوبة قبل أن يقوم محمد هاشم بإنقاذ هائل من على خط المرمى

ق.5 تسديدة قوية من شكري نجيب وعواد يتصدى وعبد الشافي يشتت قبل متابعة صادق

ق.3 فرصة أولى خطيرة لـ زيزو لكن تسديدته الأرضية تمر بجوار القائم

ق.2 ركلة ركنية أولى للزمالك ينفذها زيزو ويبعدها دفاع الإسماعيلي

بداية المباراة

بداية المباراة في التاسعة مساءً