إنتر يستعد للتوقيع مع مدربه الجديد.. لاتسيو يعلن رحيل سيموني إنزاجي

الخميس، 27 مايو 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

أعلن لاتسيو اليوم الخميس رسميا رحيل مدربه سيموني إنزاجي عن تدريب الفريق.

ونشر لاتسيو بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي قال خلاله: "نحترم قرار سيموني إنزاجي في إعادة التفكير في مستقبله، وقبل ذلك اللاعب الذي ربط اسمه على مدى سنوات عديدة بعائلة لاتسيو والتي شهدت العديد من النجاحات".

وينتهي تعاقد إنزاجي مع لاتسيو بنهاية شهر يونيو المقبل، وكانت المفاوضات بينه وبين ناديه تسير نحو التجديد حتى عام 2024.

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لكن وفقا للتقارير فإن إنتر ميلان عرض عليه ضعف راتبه.

ومن المقرر أن يعلن إنتر عن تعاقده مع إنزاجي غدا الجمعة بعقد يمتد لعامين مع حصوله على 4 مليون يورو سنويا بالإضافة لمليون يورو أخرى كحوافز.

يذكر أن إنتر اتفق أمس الأربعاء مع مدربه أنطونيو كونتي على فسخ تعاقده بالتراضي بعد عامين قضاهما في قيادة الفريق توج خلالهما بلقب الدوري الإيطالي.

وقاد سيموني إنزاجي لاتسيو منذ عام 2016 كمدرب مؤقت ذلك قبل أن يتولى العقد لدائم.

وخلال تواجده مع الفريق خاض 242 مباراة في كل البطولات فاز خلالهم بلقب كأس إيطاليا في 2019 والسوبر الإيطالي في 2017 و2019.

لاتسيو سيميوني إنزاجي إنتر ميلان
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