مران الأهلي – تدريبات بدنية خفيفة.. وإخفاء الجزء الخططي

اختتم الأهلي استعداداته لملاقاة نهضة بركان المغربي غدا الجمعة في ملعب جاسم بن حمد على كأس السوبر الإفريقي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وبعد ذلك تم خوضه خلف الأبواب المغلقة.

وشهد المران تدريبات بدنية خفيفة وبعد ذلك تم التدرب على الجزء الخططي بعد رحيل وسائل الإعلام.

واستمر المران لمدة ساعة قبل أن يرحل الأهلي عن الملعب ليأتي فريق نهضة بركان ويخوض تدريبه الرئيسي كذلك.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين ليؤكدوا جاهزيتهم لخوض المباراة.

وستقام المباراة في تمام السادسة من مساء غد الجمعة.

ومن المقرر أن يعود الأهلي إلى مصر صباح يوم السبت المقبل بعد انتهائه من خوضه المباراة.