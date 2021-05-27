لتعويض فينالدوم.. تقرير: ليفربول مهتم بضم تيليمناس

الخميس، 27 مايو 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

تيليميناس

ترغب إدارة ليفربول في التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمناس لاعب وسط ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية فإن ليفربول مهتم بخدمات تيليمناس لتعويض رحيل جورجينيو فينالدوم عن الفريق.

ورحل فينالدوم عن ليفربول بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

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ويرغب يورجن كلوب في التعاقد مع لاعب وسط ليعوض رحيل فينالدوم.

الاتجاه للتعاقد مع تيليمناس يأتي لنهاية عقده مع ليستر سيتي عام 2023.

وكان تيليمناس قد فاز بجائزة أفضل لاعب في نادي ليستر سيتي في الموسم الماضي بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

ولعب تيليمناس 51 مباراة مع ليستر سيتي في الموسم الماضي وسجل 9 أهداف وصنع 6.

ليفربول يوري تيليمناس
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