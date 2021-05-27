الأول في التاريخ.. قادش يضم قائد منتخب أرمينيا

الخميس، 27 مايو 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

فارازدات هارويان - قادش

أعلن نادي قادش الإسباني عن تعاقده مع الأرميني فارازدات هارويان قادما من أستانا الكزخي.

ووقّع هارويان على عقدٍ يربطه بـ قادش لمدة عامين مقبلين بعد أن انضم إليه مجانًا.

ويعد هارويان أول لاعب أرميني في تاريخ قادش، والثاني عمومًا في تاريخ الدوري الإسباني بعد أراس أوزبيليز الذي لعب لفترة قصيرة في صفوف رايو فايكانو عام 2016.

قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عاما يعد قائدا لمنتخب بلاده أرمينيا الذي يمّثله منذ 2011.

وبدأ هارويان مسيرته في باتاني ثم بيونيك بالدوري الأرميني، قبل أن يلعب لـ باديده الإيراني، وأورال يكاترنبرج وتامبوف بالدوري الروسي.

وظهر اسم هارويان في كل الصحف الرياضية العام الماضي عندما ذكر نادي لاريسا اليوناني أن اللاعب رفض الانضمام إلى صفوفه لرغبته في الالتحاق بالجيش الأرميني في حربه ضد أذربيجان.

وخرج وكيل اللاعب لاحقا ليكذّب تلك المزعام، قبل أن ينضم هارويان إلى أستانا في فبراير الماضي، لكنه لم يخض معه إلا 12 مباراة.

ويعد هارويان أول صفقة صيفية لـ قادش الذي سيتواجد في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

قادش في إسبانيا الدوري الإسباني
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