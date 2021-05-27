حكايات السوبر الإفريقي – بطولة 2013.. لإكمال فرحة دوري الأبطال ومفتاح التجديد لبركات

"قلت له: اقتربت من تجديد عقدك بسبب هذا الهدف" – شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي السابق

في عام 2013 حقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على ليوبارد الكونغولي بنتيجة 2-1 عن طريق محمد بركات ورامي ربيعة بينما سجل هدف رودي ندي هدف الضيوف.

على ملعب برج العرب لُعبت المباراة والتي شهدت تواجد الجماهير لأول مرة منذ لقاء الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012.

يقول شريف عبد الفضيل لـFilGoal.com: "الحماس بين اللاعبين قبل المباراة كان كبيرا، خصوصا أن المباراة شهدت عودة الجماهير بعد فترة من الغياب".

وشدد "كان لدينا الرغبة للفوز بالبطولة لإكمال فرحة الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "البطولة كانت صعبة لأنها من مباراة واحدة وقبل اللقاء حذرنا الجهاز الفني من المفاجآت".

واستمر "لعبت في هذه المباراة كظهير أيمن، ولعب أمامي محمد بركات كجناح أيمن".

وتذكر "كنا في فترة تجديد عقودنا مع الأهلي، وسجل بركات هدفا وقلت له: ستجدد تعاقدك بسبب هذا الهدف".

وواصل ضاحكا "بعدها طلبت منه أن يصنع لي هدف لكي يساعدني في التجديد مع الأهلي".

لكن بركات لم يجدد تعاقده مع الأهلي واعتزل كرة القدم بعد نهاية عقده مع الفريق.

أما السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق فقال لـFilGoal.com: "فزنا بالبطولة في ظروف صعبة للغاية".

وشدد "كنا نرغب في تحقيق البطولة من أجل إسعاد جماهير الفريق خصوصا بعد عودتهم للمدرجات من جديد بعد فترة من الغياب".

ووضح سبب حماس اللاعبين "في هذه الفترة لم نكن نلعب إلا في بطولة إفريقيا لذلك كان يجب علينا أن نفوز بلقب السوبر وهو ما تحقق".

اللقب الخامس لبطولة السوبر جاء تحت قيادة فنية لحسام البدري، الذي أشاد ببركات وقال: "لقد بذل مجهودا كبيرا وقدم أداء رائعا طوال اللقاء وكلل مجهوده وسجل هدفا".

وأضاف "كل اللاعبين كانوا نجوما وقدموا كل ما لديهم خلال اللقاء. أقدم لهم التحية على ما قدموه خلال المباراة".

الفوز باللقب جاء في ظروف صعبة تحدث عنها وائل جمعة قائد الفريق أيضا "الفوز بالكأس يأتي في وقت صعب للغاية، لدينا العديد من المشكلات نحاول أن نتجاوزها".

وأتم "لعبنا المباراة بغياب 6 لاعبين من القوام الأساسي لكن عناصر الفريق أثبتت جدارتها في اللعب للأهلي".