السوبر الإفريقي – هادي خشبة لـ في الجول: لا أفضل البدء بمعلول.. وعدم الإفراط في الهجوم أو الدفاع

لا يفضل هادي خشبة قائد الأهلي السابق البدء بعلي معلول الظهير الأيسر للفريق في مواجهة نهضة بركان.

ويواجه الأهلي منافسه نهضة بركان المغربي غدا الجمعة في ملعب جاسم بن حمد في قطر في كأس السوبر الإفريقي.

وعاد علي معلول لقائمة الأهلي بعدما غاب منذ ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وتحدث هادي خشبة لـFilGoal.com قائلا: "لا أفضل البدء بعلي معلول فيمكن أن يتواجد على مقاعد البدلاء والأمر ذاته ينطبق على حمدي فتحي".

وأضاف "اللاعبان عادا من إصابات طويلة لذا من الأفضل الانتظار ليستعيد كل منهما لياقته البدنية والفنية".

وشدد "من الأفضل في تلك المواجهات المصيرية الاعتماد على اللاعبين الأجهز ".

وعن كيفية التعامل مع المباراة قال: "مباريات السوبر يتم التعامل معها بحذر شديد لأن المفاجآت واردة فيها وبالتالي لا بد من التوازن واستغلال الفرص المتاحة والتوازن والابتعاد عن الإفراط في الهجوم أو الدفاع".

وعن التشكيل الأنسب اختار هادي خشبة التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- أليو ديانج

في الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

في الهجوم: محمد شريف

وعلق هادي خشبة "من الأفضل أن يتواجد جونيور أجايي كبديل لأن معدل لياقته منخفض، كما أنه من المهم أن يتواجد صلاح محسن في الشوط الثاني فهو يؤدي بشكل أفضل حينما يأتي من على مقاعد البدلاء، ومن المهم أن يمتلك الأهلي ورقة رابحة".