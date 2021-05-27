وائل جمعة: موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي.. ولقاء الترجي في دوري الأبطال ليس ثأريا

الخميس، 27 مايو 2021 - 17:00

كتب : محمد الجزار

وائل جمعة - الأهلي في كأس العالم للأندية 2013

أوضح وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كيف سيلعب الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي، وأجاب عن الفارق بين بيتسو موسيماني ومانويل جوزيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، غدا الجمعة.

قال وائل جمعة في حوار خاص مع بعض الصحفيين قبل لقاء السوبر الإفريقي عبر تطبيق "زووم": "في كرة القدم لا يوجد مسلمات، ولا تستطيع قول أن الأهلي سيفوز على نهضة بركان".

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وأضاف "نراهن على روح والإصرار والحماس وأن تكون أفضل من المنافس على أرض الملعب وهو ما يميز الأهلي وما ساعدني وكل الأجيال على حصد الألقاب".

وتابع عن الأهلي "الأهلي سيضغط على الفريق المغربي ويستغل التعثرات الأخيرة وعدم توازنه على مستوى النتائج، موسيماني مدرب واقعي ويعرف يتعامل مع ظروف المنافس بشكل جيد، ولدينا لاعبين أصحاب خبرات ويستطيع التعامل مع معطيات المباراة".

وردا على كيف يلعب نهضة بركان: "أتوقع مباراة دفاعية من الفريق المغربي، لأنهم يعلمون قوة واسم الأهلي وأن الفريق يتحّضر جيدا لتلك المباريات وسيحاولون اللعب على المرتدات وتسجيل هدف، وتلك المباريات تُلعب على هدف واحد ويمكنك الفوز باللقب بنسبة 50% لأنها 90 دقيقة فقط".

وأجاب عن الفارق بين بيتسو موسيماني ومانويل جوزيه: "موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي، ومن يُدرب الأهلي وينجح تُفتح له الأبواب، والنجاح ليس سهلا هناك عمل واجتهاد وتوفيق في اللاعبين الموجودين، وأتمنى له التوفيق والنجاح، والأرقام القياسية تُخلق لتُحطم".

وواصل "ظروف عمل جوزيه كانت مثالية وكانت له بصمة كبيرة في الأهلي وكنا محظوظين بوجود شخصية مثله معنا، وهو كان محظوظ بوجود مجموعة تعرف قيمة أن تلعب في الأهلي، وكنا محظوظين بوجود الجماهير الغفيرة للأهلي".

وأتم عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا: "لا يوجد مواجهات ثأرية، الأهلي والترجي من الأندية الكبيرة ودائما متواجدان في المربع الذهبي، المنافسة على الألقاب ليست ثأرا والأهلي لديه الأفضلية، وتفوق الأهلي على صنداونز يساوي قطع 60-70% من الفوز بلقب دوري الأبطال لأنه أقصى الفريق الأقوى والأصعب الموسم الحالي".

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال، إذ يقام الذهاب في 19-20 يونيو والإياب في القاهرة بعد أسبوع.

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