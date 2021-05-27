السوبر الإفريقي - قائد نهضة بركان: نحب التحدي.. ومعجب جدا بما يقدمه بانون مع الأهلي

الخميس، 27 مايو 2021 - 16:43

كتب : محمد الجزار

محمد عزيز - قائد نهضة بركان

اعترف محمد عزيز قائد فريق نهضة بركان أن مواجهة الأهلي في كاس السوبر الإفريقي لن تكون سهلة.

وقال عزيز في المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون بين أقدام اللاعبين، والأهلي هو المرشح على الورق لكن نهضة بركان فريق يحب التحدي، وقادر على أن ينافس بقوة ويقدم مستوى مميزة ".

واضاف "نتمنى أن نقدم مباراة قوية تليق بالفريقين، وهي تبقى مباراة داخل الميدان والفريق الذي سيكون أكثر تركيزا وحاضر ذهنيا هو من سيحقق الفوز".

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وتابع "الأهلي يملك ترسانة من النجوم، ويعتمد على الأسلوب الجماعي وليس لاعب واحد فقط" .

وأشاد بمواطنه بدر بانون، قائلا: "أعطى الإضافة للفريق بشكل واضح وأنا معجب جدا بما يقدمه مع الأهلي".

ويسعى نهضة بركان لتحقيق اللقب القاري الثاني في تاريخه، وحصد لقب السوبر لأول مرة.

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