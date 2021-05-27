السوبر الإفريقي - مدرب نهضة بركان: إذا لم نكن جاهزين للفوز فلنجلس في البيت.. سنكون في قمة التركيز

شدد الإسباني بيدرو بنعلي مدرب فريق نهضة بركان المغربي أن فريق سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام الأهلي في السوبر الأفريقي لحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي .

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي: "ندرك جيدا نواجه فريق القرن النادي الأهلي،بطل دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "عانينا من إصابات وإجهاد للاعبين في الدوري المحلي، لكن هذه البطولة مختلفة عن بطولة الدوري وعلينا أن نكون جاهزين وفي قمة تركيزنا، وكل شيء يمكن أن يحدث غدا في المباراة ولا يوجد ما يدعو للخوف لأننا هنا لكي نلعب ونقدم مستويات مميزة".

وأضاف "المباراة بين فريقين عريقين، وهي أمام خصم صعب للغاية ويضم لاعبين على مستوى عال، لكن نحن ثقتنا كبيرة في أنفسنا وفي إمكانيات جميع اللاعبين ".

وواصل "جاهزون للتعامل مع كل سيناريوهات المباراة، وسواء انتهت في الوقت الأصلي أم لا، فنحن سنكون في قمة التركيز لتقديم أفضل ما لدينا".

وأكمل "سعداء باللعب هنا في قطر وخوض مباراة كأس السوبر، وفي حالة الفوز على الأهلي لا يمكن أن نقول أنها مفاجأة فنحن جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، وإذا لم نكن جاهزين للفوز فمن الأفضل أن نجلس في البيت ".

وأتم "كنت مدربا في السابق لفريق الغرافة القطري، واليوم أعود وقد اختلف الوضع كثيرا عن السابق من حيث البنية التحتية، أتمنى مشاهدة كأس العالم 2022 في قطر".