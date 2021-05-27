السوبر الإفريقي - مؤتمر موسيماني: مسؤوليتنا أن نعود بهذا الكأس.. ونهضة بركان ليس سهلا

السوبر الإفريقي - مؤتمر موسيماني: مسؤوليتنا أن نعود بهذا الكأس.. ونهضة بركان ليس سهلا
الخميس، 27 مايو 2021 - 16:17
كتب : محمد الجزار
اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بصعوبة مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.
ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الجمعة 28 مايو على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة .
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد فريق نهضة بركان لديه قوة بدنية كبيرة، ويمتلك مدرب إسباني مميز هو صديق شخصي بالنسبة لي".
وأضاف "الفريق المغربي قدّم مستويات جيدة للغاية في بداية الموسم، وهو بطل كأس الكونفدرالية وهو فريق قوي جدا واعتقد أن نسبة الفوز هي 50% لكل الفريق".
وأكمل "لكننا نؤمن بقدراتنا في الحصول على الكأس وقمنا بالإعداد الجيد والتجهيز بأفضل صورة لهذه المباراة".
وواصل "لقد شاهدنا الكثير من المباريات لفريق نهضة بركان ونعرف جيدا أنه فريق ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أننا كنا في حالة سفر ولعبنا عدة مباريات متتالية، بينما جاء نهضة بركان مباشرة من المغرب إلى الدوحة" .
وأردف "سبق وأن لعبنا مع الاتحاد السكندي والزمالك، وصنداونز ذهاب وإيابا وبذل جميع اللاعبين مجهودا كبيرا، وسنحاول أن نكون مستعدين ذهنيا وبدنيا للمباراة".
واستدرك "عندما تكون مدربا للنادي الأهلي تشكل كل مباراة ضغط على اللاعبين والمدرب بلا شك، والآن نحن بالفعل نشعر بضغط شديد، وهو مستمر دائما وعلينا أن نتحمل كل هذه الضغوط لنحقق النتائج المرجوة، فنحن أمامنا واجبات يجب أن نؤديها لإسعاد الجماهير في مصر" .
وتابع "كمدرب للأهلي نحن يهمنا جدا دعم المشجعين، من النادي وإدارته، وكل شيء جيد وهذا الدعم يعني لنا الكثير، لم اتعلم اللغة العربية ولا أفهمها لكن أشعر بالفرح عندما أشاهد وجوه الناس وأشعر بعواطفهم وهذا يسعدني جدا، وقد وجدت نفس الشيء في مونديال الأندية" .
وأردف "لا نستطيع دائما أن نرى مشجعين في الاستاد في ظل جائحة كورونا التي حرمت الفرق من تواجد الجماهير في المدرجات، لكن نتمنى أن ينتهي هذا الوباء وتعود الجماهير التي نعول عليه كثيرا لأن كرة القدم تعتمد على الجمهور، ووجود الجمهور مهم جدا".
وأتم "لعبت ضد الأهلي عندما كنت مدربا لفريق الآخر وقلت دائما أن تأثير الجمهور كبير جدا، ومن مسؤوليتنا أن نعود بهذا الكأس".