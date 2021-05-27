السوبر الإفريقي - مؤتمر موسيماني: مسؤوليتنا أن نعود بهذا الكأس.. ونهضة بركان ليس سهلا

الخميس، 27 مايو 2021 - 16:17

كتب : محمد الجزار

بيتسو موسيماني - الأهلي

اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بصعوبة مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الجمعة 28 مايو على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة .

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد فريق نهضة بركان لديه قوة بدنية كبيرة، ويمتلك مدرب إسباني مميز هو صديق شخصي بالنسبة لي".

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وأضاف "الفريق المغربي قدّم مستويات جيدة للغاية في بداية الموسم، وهو بطل كأس الكونفدرالية وهو فريق قوي جدا واعتقد أن نسبة الفوز هي 50% لكل الفريق".

وأكمل "لكننا نؤمن بقدراتنا في الحصول على الكأس وقمنا بالإعداد الجيد والتجهيز بأفضل صورة لهذه المباراة".

وواصل "لقد شاهدنا الكثير من المباريات لفريق نهضة بركان ونعرف جيدا أنه فريق ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أننا كنا في حالة سفر ولعبنا عدة مباريات متتالية، بينما جاء نهضة بركان مباشرة من المغرب إلى الدوحة" .

وأردف "سبق وأن لعبنا مع الاتحاد السكندي والزمالك، وصنداونز ذهاب وإيابا وبذل جميع اللاعبين مجهودا كبيرا، وسنحاول أن نكون مستعدين ذهنيا وبدنيا للمباراة".

واستدرك "عندما تكون مدربا للنادي الأهلي تشكل كل مباراة ضغط على اللاعبين والمدرب بلا شك، والآن نحن بالفعل نشعر بضغط شديد، وهو مستمر دائما وعلينا أن نتحمل كل هذه الضغوط لنحقق النتائج المرجوة، فنحن أمامنا واجبات يجب أن نؤديها لإسعاد الجماهير في مصر" .

وتابع "كمدرب للأهلي نحن يهمنا جدا دعم المشجعين، من النادي وإدارته، وكل شيء جيد وهذا الدعم يعني لنا الكثير، لم اتعلم اللغة العربية ولا أفهمها لكن أشعر بالفرح عندما أشاهد وجوه الناس وأشعر بعواطفهم وهذا يسعدني جدا، وقد وجدت نفس الشيء في مونديال الأندية" .

وأردف "لا نستطيع دائما أن نرى مشجعين في الاستاد في ظل جائحة كورونا التي حرمت الفرق من تواجد الجماهير في المدرجات، لكن نتمنى أن ينتهي هذا الوباء وتعود الجماهير التي نعول عليه كثيرا لأن كرة القدم تعتمد على الجمهور، ووجود الجمهور مهم جدا".

وأتم "لعبت ضد الأهلي عندما كنت مدربا لفريق الآخر وقلت دائما أن تأثير الجمهور كبير جدا، ومن مسؤوليتنا أن نعود بهذا الكأس".

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