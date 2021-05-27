سكاي: أليجري في يوفنتوس = رحيل رونالدو

تمثل عودة ماسيميليانو أليجري إلى تدريب يوفنتوس ثورة في صفوف البيانكونيري.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اتفاق تم بالفعل بين يوفنتوس وماسيمليانو أليجري لعودة المدرب لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية نقل عن شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن "قدوم أليجري إلى يوفنتوس يعني أنه يجب رحيل كريستيانو رونالدو".

وأضاف التقرير "سيصبح باولو ديبالا مركز مشروع السيدة العجوز".

وحسب سكاي، فإن الإعلان الرسمي عن تعيين أليجري سيكون مساء اليوم الخميس أو غدا على أقصى تقدير.

وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن أليجري قال لـ إنييلي رئيس النادي "إن رونالدو يعيق تطور الفريق والنادي".

وينتهي تعاقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022.

رونالدو (36 عاما) حصد جائزة هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا.

وخاض رونالدو الموسم الحالي 44 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 36 وصنع 4 في جميع المسابقات.

بقميص البيانكونيري سجل 101 هدفا وصنع 22 في 133 مباراة وتوج بـ 5 ألقاب.