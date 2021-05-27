سكاي: التوافق تم.. أليجري مدربا لـ يوفنتوس من جديد

الخميس، 27 مايو 2021 - 12:41

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري

بعد موسمين على الرحيل، أصبح ماسيميليانو أليجري قريبا جدا من العودة لتدريب يوفنتوس.

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اتفاق تم بالفعل بين يوفنتوس وماسيمليانو أليجري لعودة المدرب لتدريب الفريق.

وحسب سكاي، فإن الإعلان الرسمي سيكون مساء اليوم الخميس أو غدا على أقصى تقدير.

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يوفنتوس سيعلن إقالة أندريا بيرلو مدرب الفريق، بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني للفريق.

أليجري كان أحد المرشحين لتدريب ريال مدريد في حالة رحيل زين الدين زيدان عن الفريق. ريال مدريد أعلن رحيل زيدان رسميا، لكن سكاي تؤكد حاليا توافق يوفنتوس مع أليجري، ليكون على الفريق الملكي البحث عن مدرب آخر.

أندريا بيرلو (42 عاما) تولى تدريب يوفنتوس بداية الموسم المنتهي في تجربة هي الأولى له تدريبيا على الإطلاق.

وفي تجربته الأولى، قاد بيرلو فريقه للفوز ببطولتي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي والتأهل لدوري أبطال أوروبا كرابع الدوري، فيما فشل بالفوز بالدوري لأول مرة منذ 9 سنوات متتالية.

أليجري سبق وتولى تدريب يوفنتوس خلفا لـ أنطونيو كونتي خلال الفترة من 2014 إلى 2019.

مع يوفنتوس، توج أليجري بالدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

صاحب الـ53 عاما قاد يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا أيضا مرتين، موسمي 2014/2015 و2016/2017، لكنه خسرهما أمام برشلونة وريال مدريد.

ومنذ رحيله عن يوفنتوس، لم يتول أليجري مهمة تدريب أي فريق بسبب استمرار تعاقده مع يوفنتوس، لكنه الآن سيعود إلى قيادة عملاق تورينو.

في إيطاليا يوفنتوس ماسيميليانو أليجري
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