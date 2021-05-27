السوبر الإفريقي - في الجول يكشف تفاصيل تجهيزات موسيماني لـ نهضة بركان

الخميس، 27 مايو 2021 - 14:03

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي

يكشف FilGoal.com تفاصيل تجهيزات بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي لمباراة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي بطل دوري الأبطال مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية غدا الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية، الدوحة.

دفاعيا، سيعود موسيماني لطريقة اللعب الأساسية برباعي دفاعي بدلا من خماسي كما خاض مباراة الإياب من مواجهة صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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عودة معلول للتدريبات وحصوله على الإذن بالمشاركة في المباراة، سمحت للمدير الفني بإشراك التونسي في جزء من المران وإعادة أيمن أشرف كقلب دفاع بجوار بدر بانون.

ثم شارك أيمن كظهير أيسر وأراح معلول ومن ثم تواجد ياسر إبراهيم بجوار المدافع المغربي، إذ قد يوضح ذلك بقاء رامي ربيعة كبديل في حسابات الجنوب إفريقي.

هجوميا، قرر موسيماني الاعتماد على طاهر محمد طاهر كجناح، فيما يفاضل بين حسين الشحات وجونيور أجايي في الجهة الأخرى.

ولا يوجد خلاف على تواجد محمد الشناوي ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف في التشكيل الأساسي.

وسيتواجد علي معلول وحمدي فتحي العائدان من الإصابة، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة الفريق المكونة من 18 لاعبا لخوض اللقاء.

موسيماني أشاد بحمدي فتحي وشدد على أن عودته إضافة قوية للفريق.

كما أشاد بـ "كهربا" أمام زملائه موضحا تمثيله قوة في الفريق من أجل رفع معنوياته.

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