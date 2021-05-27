كاميرا في الجول ترصد استعدادات ملعب جاسم للسوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

يستعد استاد جاسم بن حمد لاحتضان مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان.

الأهلي يواجه نهضة بركان المغربي مساء غد الجمعة في مباراة كأس السوبر الإفريقي لمسوم 2020/2021.

المباراة ستشهد حضور جماهيري بنسبة 30% مقسمة بين جماهير طرفي المباراة.

وفي زمن كورونا، كان لابد للجهة المستضيفة توفير تنظيم أكثر دقة وحرص لعدم انتشار العدوى.

كاميرا FilGoal.com تجولت داخل أرجاء استاد جاسم بن حمد، لترصد استعدادات الاستاد لاحتضان اللقاء المرتقب.