السوبر الإفريقي - موسيماني يشاهد 5 مباريات لـ نهضة بركان.. والأهلي بزيه التقليدي وتحديد موعد العودة

تتواصل مهمة الاستعداد في الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي بطل دوري الأبطال غدا في السادسة مساءً على ملعب جاسم بن حامد في العاصمة القطرية الدوحة مع بطل الكونفدرالية.

وشاهد الجهاز الفني للأهلي 5 مباريات جديدة للفريق المغربي قبل مواجهة الغد.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مشاهدة العديد من مباريات الفريق المغربي، بعد وصول البعثة إلى قطر؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف والعناصر المميزة في الفريق.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عدة جلسات مع معاونيه منذ الوصول إلى الدوحة؛ لمواصلة التحضير لمباراة نهضة بركان.

كما حرص المدير الفني على عقد محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التكليفات الخاصة للاعبين.

موعد العودة

وتقرر أن تعود بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى القاهرة في الحادية عشر صباحا يوم السبت المقبل.

اليوم الأخير

ويخوض الأهلي المران الختامي له للمواجهة على ملعب المباراة في السادسة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ويؤدي الأهلي مرانه بخوض وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى.

ويشارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الإفريقي، المقرر عقده اليوم؛ للحديث عن استعدادات الفريق لخوض هذه المواجهة.

وكان FilGoal.com قد انفرد بمواعيد اليوم الأخير لاستعدادات الفريقين في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

كما أجرت البعثة وجميع من سيتواجدون في مباراة السوبر مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول المتبع داخل الاتحاد الإفريقي قبل المباريات الرسمية.

وعقب نهاية الاجتماع الفني تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

في المقابل يرتدي نهضة بركان الطاقم الأسود ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر.

ويدخل الأهلي السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه ويستهدف حصد اللقب للمرة السابعة، فيما يخوض الفريق المغربي البطولة لأول مرة في تاريخه.