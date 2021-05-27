بيان رسمي - الإسماعيلي يحتج على عدم تكافؤ الفرص

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا للاحتجاج على عدم تكافؤ الفرص قبل مباراة الفريق مع بيراميدز.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا عبر موقعه الرسمي، يبدي فيه اعتراضه على جدول مبارياته، بسبب حصول بيراميدز على فترة راحة أطول قبل مباراة الفريقين.

وكشف الإسماعيلي في بيانه عن تقدمهم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة عن الأمر.

وجاء نص البيان كالتالي

أرسل مسئولو الإسماعيلى احتجاجا لاتحاد الكرة فى أعقاب قرار الأخير بتأجيل مواجهة بيراميدز مع المقاولون والذي كان مقررا له غدا ، دون تأجيل قمة الإسماعيلي مع الزمالك في كأس مصر والتى ستنطلق فى نفس يوم اللقاء الأول .

وفند مسئولو النادي في الاحتجاج أن تأجيل مباراة بيراميدز دون النظر لموقف الإسماعيلى يؤكد غياب مبدأ التكافؤ والعدل والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية وهو ما يضر بالمسابقة .

وثانى أسباب الاحتجاج تتمثل في تغيير ترتيب المباريات، فضلا عن حصول المنافس "بيراميدز" على فترة راحة أطول .

وأتم مسئولو الدراويش فى ختام الاحتجاج أن الفريق في حالة ضغط كبير ويخوض مباراة كل ثلاثة أيام على عكس المنافسين .

كان عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بالإسماعيلي قد كشف لـFilGoal.com اعتراضه على جدول مباريات الفريق. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي يواجه الزمالك مساء اليوم الخميس في ثمن نهائي كأس مصر.

وبعد مباراة اليوم، يلعب الإسماعيلي مع بيراميدز يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري.

في المقابل، لعب بيراميدز مع إنيمبا يوم الأحد الماضي في الكونفدرالية، قبل أن يتأجل له لقاء المقاولون العرب الذي كان مقررا له اليوم الخميس، ليحصل على راحة أسبوع قبل مواجهة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 حاليا في الدوري برصيد 29 نقطة مع تهديد بخصم 3 نقاط من رصيده، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 34 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة.