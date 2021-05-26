الإسماعيلي لـ في الجول: لا نعرف سببا لعدم التكافؤ في جدول الدوري.. نساند بيراميدز ولكن

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 15:34

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

هاجم عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي، ما وصفه بـ "عدم التكافؤ الواضح في جدول مباريات الدراويش".

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "كيف تم تأجيل لقاء بيراميدز مع المقاولون الذي كان مقررا له غدا الخميس، دون تأجيل موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك في كأس مصر الذي سيقام غدا أيضا؟".

وأوضح "نساند بيراميدز في مهمته الإفريقية، لكن كيف نواجهه يوم الأحد المقبل بعد مباراتنا ضد الزمالك، كان من العدل تأجيل لقاءنا ضد الزمالك أيضا حتى تكون أيام راحتنا متساوية معه".

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وشدد "نحن في حالة ضغط شديدة، ونلعب كل 72 ساعة. العدل مطلوب ويجب تطبيقه على اكل وليس على فريق دون غيره".

وأتم "لا نرغب في صنع أي إثارة، لكننا نواجه موسما استثنائيا ولا نرغب في المزيد من الضغوط على اللاعبين".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس في ثمن نهائي كأس مصر.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على بيراميدز في الجولة 25 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 29 نقطة.

الإسماعيلي بيراميدز في الدوري
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