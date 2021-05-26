انتهى نهائي الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (1) - (1) فياريال.. الغواصات الأبطال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وفياريال التي تقام في نهائي الدوري الأوروبي في ملعب أرينا جدانسك في بولندا.

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فياريال يفوز بالدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

دي خيا يهدر ركلته ورولي يتصدى له.

رولي يسجل الركلة 11 بنجاح.

ليندلوف يسجل الركلة العاشرة بنجاح.

باو توريس يسجل الركلة العاشرة بنجاح لفياريال.

توانزيبي يسجل الركلة التاسعة بنجاح ليونايتد.

ماريو جاسبر يسجل الركلة التاسعة بنجاح.

لوك شاو يسجل الركلة الثامنة بنجاح.

كوكلين يسجل الركلة الثامنة بنجاح.

دانييل جيمس يسجل الركلة السابعة بنجاح.

راؤول ألبيول يسجل الركلة السابعة بنجاح.

فريد يسجل الركلة السادسة بنجاح ليونايتد.

موي جوميز يسجل الركلة السادسة بنجاح

كافاني يسجل الركلة الخامسة بنجاح.

داني باريخو يسجل الركلة الخامسة لفياريال بنجاح.

ماركوس راشفورد يسجل الركلة الرابعة ليونايتد.

ألبرتو مورينو يسجل الركلة الرابعة لفياريال.

برونو فيرنانديز يسجل الركلة الثالثة ليونايتد.

باكو ألكاسير يسجل الركلة الثالثة لفياريال.

أليكس تيلليس يدرك التعادل ليونايتد من ركلته الثانية.

داني بارا يسجل الركلة الثانية لفياريال.

خوان ماتا يدرك التعادل ليونايتد من ركلته الأولى.

جيرارد مورينو يسجل الركلة الأولى لفياريال بنجاح.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء إلى ركلات الترجيح.

ق121+3: مشاركة داني رابا بدلا من إيتيان كابوي.

ق121+1: تبديل جديد ليونايتد بمشاركة خوان ماتا وأليكس تيلليس بدلا من مكتوميناي وبيساكا.

ق120: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق115: تبديلان ليونايتد بمشاركة أكسيل توانزيبي بدلا من بايلي ودانييل جيمس بدلا من بوجبا.

ق114: مطالبات بركلة جزاء لفياريال بداعي لمسة يد على فريد لكن الحكم وتقنية الفيديو لا يحتسبان أي شيء.

ق109: راشفورد يفشل في السيطرة على الكرة ويتصدى لها حارس فياريال.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق105: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق100: أول تبديل ليونايتد بمشاركة فريد بدلا من جرينوود.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+2: تسديدة من باو توريس ذهبت لخارج الملعب.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: عرضية من لوك شاو حولها بوجبا برأسية مرت أعلى مرمى فياريال.

ق87: تبديلان لفياريال بمشاركة ألبرتو مورينو بدلا من بيدارازا، ومشاركة ماريو جاسبر بدلا من خوان فويث.

ق79: حارس فياريال يمنع كافاني من تسجيل هدفا رائعا بالكعب.

ق77: تبديلان جديدان لفياريال بمشاركة باكو ألكاسير بدلا من بينو، ومشاركة موي جوميز بدلا من تريجويروس.

ق71: مرور رائع من لوك شاو وعرضية قابلها كافاني برأسية لكن دفاع فياريال شتتها سريعا.

ق71: راشفورد يهدر انفرادا بعد عرضية من برونو من الناحية اليمنى لكن اللاعب الإنجليزي سددها خارج الملعب بغرابة شديدة.

ق60: تبديل أول لفياريال بمشاركة كوكلين بدلا من كارلوس باكا.

ق58: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز مرت بجوار المرمى بقليل.

ق56: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف.

ق55: جوووووووووووووول التعادل كافاني يدرك التعادل ليونايتد.

ق54: تسديدة من مكتوميناي لكن باو توريس شتتها لخارج الملعب.

ق51: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لجرينوود لكن الحكم وتقنية الفيديو لا يحتسبان أي شيء.

ق48: يا رباااه كارلوس باكا كاد يسجل هدفا ثانيا ويقتل يونايتد لكن في النهاية دفاع الفريق الإنجليزي شتت الكرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدف دون رد.

ق45+1: ألبيول كاد يسجل في مرماه بالخطأ لكن الكرة وصلت لحارس مرماه سريعا.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: مرور جميل من راشفورد لكن دفاع فياريال شتت الكرة سريعا.

ق30: جووول جيرارد مورينو يسجل الهدف الأول لفياريال بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ركلة حرة.

ق27: تسديدة من يريمي بينو مرت بجوار مرمى دي خيا بقليل.

ق24: تسديدة من جرينوود تصدى لها حارس فياريال بثبات.

ق22: مكتوميناي يشتت تسديدة قوية من لاعب فياريال بعد متابعته ركلة ركنية والفريق الإسباني يحصل على ركلة ركنية جديدة.

ق20: عرضية من لوك شاو لم تجد من يقابلها بتسديدة في الشباك.

ق13: تهديد أول من مانو تريجويروس لكن تسديدته ذهبت بعيدة جدا عن المرمى.

ق11: استكمال اللعب وجرينوود يحصل على ركنية بعدما شتت الدفاع عرضيته الزاحفة.

ق9: توقف اللعب لإصابة خوان فويث.

ق7: التهديد الأول من يونايتد في اللقاء بتسديدة من مكتوميناي ذهبت إلى خارج الملعب.

انطلاق المباراة.