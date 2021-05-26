مران الأهلي – اجتماع بين موسيماني والطبيب.. وتقسيمة قوية للاعبين

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 20:28

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في قطر استعدادا للسوبر الإفريقي

اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأحمد أبو عبلة طبيب الفريق على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي يوم الجمعة في السوبر الإفريقي.

وحرص موسيماني على الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين الذين شاركوا في مران الفريق والتأكد من جاهزيتهم لخوض المباراة.

وشارك علي معلول في مران الفريق أمس الثلاثاء وانتظم أيمن أشرف التدريبات اليوم بينما أجرى حمدي فتحي أشعة أكدت جاهزيته لخوض المباراة.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي – عودة الصحراوي وغياب حسين السيد ضد الزمالك خالد جلال غاضبا: هل سنحصل على حقنا بعد هبوط البنك الأهلي.. وقررت إيقاف وتغريم قاعود لقاء شهد 4 ركلات جزاء ولاعب رفض التغيير.. دراما متأخرة في تعادل سموحة والبنك الأهلي

وخاض حارسا المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات خاصة تحت إشرف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وشهدت التدريبات التركيز على التسلم والتسليم للكرة والتصدي لتصويبات من مختلف الزوايا والمسافات.

وشارك حمزة علاء الحارس الثالث للأهلي في جزء خططي من المران.

وفي ختام المران الثالث للأهلي في قطر خاض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب قبل إجراء تقسيمة أخرى بطول الملعب وبمشاركة الحارسين.

وحرص موسيماني على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

الأهلي السوبر الإفريقي نهضة بركان
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: السيطرة على حريق في ملعب سانتياجو بيرنابيو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
حسين لبيب: هناك قرارات هامة بشأن تجديد ساسي ونجوم الزمالك.. ولماذا نزور الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الأولى لضياء السيد.. إنبي يتخطى سيراميكا كليوباترا ويرتقي 6 مراكز 55 دقيقة | الدوري المصري
استراحة نهائي الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (1) فياريال.. تقدم الغواصات الصفراء ساعة | أوروبا
مران الأهلي – اجتماع بين موسيماني والطبيب.. وتقسيمة قوية للاعبين ساعة | إفريقيا
قائمة الإسماعيلي – عودة الصحراوي وغياب حسين السيد ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
خالد جلال غاضبا: هل سنحصل على حقنا بعد هبوط البنك الأهلي.. وقررت إيقاف وتغريم قاعود ساعة | الدوري المصري
تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – كافاني يقود يونايتد.. وفياريال بثلاثي هجومي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك