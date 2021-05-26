مران الأهلي – اجتماع بين موسيماني والطبيب.. وتقسيمة قوية للاعبين

اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأحمد أبو عبلة طبيب الفريق على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي يوم الجمعة في السوبر الإفريقي.

وحرص موسيماني على الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين الذين شاركوا في مران الفريق والتأكد من جاهزيتهم لخوض المباراة.

وشارك علي معلول في مران الفريق أمس الثلاثاء وانتظم أيمن أشرف التدريبات اليوم بينما أجرى حمدي فتحي أشعة أكدت جاهزيته لخوض المباراة.

وخاض حارسا المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات خاصة تحت إشرف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وشهدت التدريبات التركيز على التسلم والتسليم للكرة والتصدي لتصويبات من مختلف الزوايا والمسافات.

وشارك حمزة علاء الحارس الثالث للأهلي في جزء خططي من المران.

وفي ختام المران الثالث للأهلي في قطر خاض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب قبل إجراء تقسيمة أخرى بطول الملعب وبمشاركة الحارسين.

وحرص موسيماني على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.