لقاء شهد 4 ركلات جزاء ولاعب رفض التغيير.. دراما متأخرة في تعادل سموحة والبنك الأهلي

تعادل البنك الأهلي مع سموحة بهدفين لكل لفريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة 24 للدوري المصري.

تقدم أحمد علي كامل للبنك الأهلي في الدقيقة 69 وتعادل مصطفى فتحي لسموحة في الدقيقة 81.

وعاد أحمد علي كامل وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 91 قبل أن يتعادل مجددا مصطفى فتحي في الدقيقة 97، بأهداف جاءت جميعها من ركلات جزاء.

التعادل رفع رصيد سموحة للنقطة 36 ليحتل المركز الرابع.

بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 19 ليحتل المركز السادس عشر.

تجنب سموحة الهزيمة منعه من تلقى الخسارة الثالثة له في الموسم، والأولى لها من فريق غير الزمالك.

حيث خسر الفريق السكندري مباراتين فقط في الدوري، وهما مباراتي الدور الأول والدور الثاني ضد الزمالك.

وصف اللقاء

لم تشهد أحداث الشوط الأول إثارة كبيرة من الفريقين.

أولى الفرص كانت عن طريق مصطفى فتحي الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى البنك الأهلي في الدقيقة 2.

وسدد فادي فريد مهاجم البنك الأهلي كرة مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 24.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل الأول في الدقيقة 41 لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر.

ورد فادي فريد بتسديدة قوية حولها الهاني سليمان لركنية في الدقيقة 45.

الشوط الثاني

انحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين مع بداية الشوط الثاني دون أي فرصة خطيرة، قبل أن تبدأ الإثارة.

قاعود يرفض التبديل

قرر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تغيير محمود قاعود مهاجم الفريق والدفع بـ أحمد علي كامل في الدقيقة 63.

لكن قاعود رفض الخروج من أرض الملعب ليقرر خالد جلال الدفع بأحمد علي كامل على حساب فادي فريد.

وفي الدقيقة 66 حصل أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة من محمد عبد المنعم.

وتأكد حكم اللقاء من صحة القرار بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وسدد أحمد علي كامل الكرة على يمين الهاني سليمان ليسجل الأول للبنك الأهلي.

عودة

وفي الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لسموحة بعدما عرقلة عبد الكريم الوادي من قِبل محمد فتحي لاعب البنك الأهلي.

وسدد مصطفى فتحي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 81 ليتعادل لسموحة.

وانفرد أحمد علي كامل بالمرمى في الدقيقة 82 وكاد أن يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي لكن محمود البدري أنقذ الكرة من على خط المرمى.

دراما الدقائق الأخيرة

وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء ثالثة في اللقاء بعدما لمست الكرة يد رجب نبيل مدافع سموحة الذي اعترض عرضية محمود السيد.

وبعد العودة لحكم الفيديو المساعد، سدد أحمد علي كامل ركلة الجزاء وسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 91.

وبعدها بدقيقتين عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء رابعة في اللقاء وثانية لصالح نادي سموحة بعد عرقلة شريف رضا من قِبل إبراهيم أسامة.

وانتظر الحكم قرار حكم الفيديو المساعد لـ4 دقائق، قبل أن يسدد مصطفى فتحي الركلة بنجاح ويتعادل لفريقه مجددا.

ويلعب البنك الأهلي في المباراة المقبلة ضد الأهلي بينما يلعب سموحة ضد المقاولون العرب.