أندية دوري السوبر: نلتزم بتحديث كرة القدم بالحوار مع الاتحاد الأوروبي.. ونرفض عدم احترام القانون

نشر برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بيانا رسميا لتوضيح وجهة نظرهم في تحديث كرة القدم من خلال الدخول في حوار مفتوح مع الاتحاد الأوروبي للعبة.

وتعد الأندية السابقة هي المستمرة فقط في كيان بطولة "دوري السوبر الأوروبي".

البيان يأتي بعدما قرر الاتحاد الأوروبي بدء تحركاته التأديبية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بسبب عدم انسحابهم من دوري السوبر الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وجاء البيان الذي نشره ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس على النحو التالي:

"إن أندية يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد ترغب في التعبير عن رفضها المطلق للإكراه المستمر الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي تجاه 3 من أكبر المؤسسات التي لديها صلة في تاريخ كرة القدم. حيث يشكل هذا الموقف المقلق انتهاكا صارخا لقرار المحاكم التي أصدرت بيانا حذرت فيه الاتحاد الأوروبي من أي إجراءت من شأنها معاقبة الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر".

"لذلك فإن بدء الإجراءات التأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي يعد بالأمر غير المفهوم وهو هجوم مباشر على سيادة القانون، ويشكل عدم احترام لسلطة المحكمة".

"تم الترويج لبطولة دوري السوبر لتحسين وضع الكرة الأوروبية، ومن خلال الحوار الدائم مع الاتحاد الأوروبي وذلك لزيادة الاهتمام بالرياضة وتقديم أفضل عروض ممكنة للجماهير، ويجب تحقيق هذا الهدف في إطار تضامني خاصة مع الوضع غير المستقر الذي تعيشه العديد من الأندية الأوروبية".

"وبدلا من استكشاف طرق لتحديث اللعبة من خلال الحوار، يتوقع الاتحاد الأوروبي منا أن ننسحب من إجراءات المحكمة الجارية التي تشكك في احتكارهم للعبة في القارة".

"لذلك لن يقبل برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد –بتاريخهم الذي يمتد لأكثر من قرن- بأي شكل من الأشكال الإكراه أو الضغط الذي لا يطاق بينما سيستمروا بقوة في استعدادهم للنقاش باحترام للوصول لحلول عاجلة تحتاجها كرة القدم حاليا".

"فإما أن نصلح كرة القدم أو علينا نشاهدها تنهار".

وكان 12 ناديا قد قرر إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي قبل أن تنحسب أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وأرسنال وتشيلسي وليفربول وميلان وأتليتكو مدريد وإنتر من المسابقة.