يويفا يعلن تحركاته التأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب دوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء بدء تحركاته التأديبية رسميا ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس جراء عدم انسحابهم من دوري السوبر الأوروبي.

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي كالتالي:

عقب التحقيق الذي أجرته لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشان ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي، تم بدء اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لارتكاب مخالفات بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي.

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سيتم توفير المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عاقب التسعة أندية الأخرى التي انسحبت من دوري السوبر الأوروبي بخصم 5% من عائداتهم من المشاركة الأوروبية لموسم واحد بدءا من موسم 2023-2024.

والأندية المقصودة هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وتوتنام وتشيلسي وأتليتكو مدريد وميلان وإنتر.

كما أن الاتحاد الأوروبي قدر غرامة قدرها 100 مليون يورو إن سعت مستقبلا للانضمام لمسابقة لا ينظمها، مع تغريهم نصف ذلك المبلغ إن خالفوا أي من تلك الشروط المعلن عنها.

واتفقت تلك الأندية فيما بينها على دفع 15 مليون يورو سويا كحسن نية ويتم إنفاقهم على الأطفال وكرة القدم في مختلف أنحاء أوروبا.

دوري السوبر الأوروبي ريال مدريد برشلونة يوفنتوس
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