حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا

يؤمن ديفيد جيمس حارس مرمى ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق أن على ناديه بيع محمد صلاح نجم الفريق في أقرب وقت لأنهم يلعبون أفضل بدونه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح 31 هدفا في كل البطولات خلال الموسم المنصرم ليصبح هو هداف ليفربول خلاله، كما أنه نافس على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي مع هاري كين مهاجم توتنام وخسره بفارق هدف وحيد.

وتحدث ديفيد جيمس عبر قناة "ستاديوم أسترو" على موقع "يوتيوب" قائلا: "ربما يكون صلاح حل ثانيا في سباق الحذاء الذهبي، لكنني أعتقد أن ليفربول يلعب أفضل بدونه".

وأوضح "هناك فرصة لليفربول للاستفادة من بيع صلاح ثم نعطي الفرصة لديوجو جوتا ليتأقلم مع الثلاثي الهجومي ويحصل روبرتو فيرمينو على المزيد من الحرية".

وأردف الحارس الإنجليزي السابق "ثم يحصل ليفربول على ديناميكية جديدة في الهجوم بدلا من الاعتماد على ما يبدو على أهداف صلاح".

وبسؤاله هل هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح أجاب "بالطبع، وسأفعل ذلك الآن، ولكن هذا لا يعني أن صلاح ليس لاعبا جيدا، لقد سجل أهدافا وأرقامه تتحدث عن نفسها".

وأوضح "الامر مشابه لإحصائيات سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي حيث شعر بيب جوارديولا مدرب الفريق بأن الفريق لا يحتاج أجويرو".

وأتم ديفيد جيمس حديثه قائلا: "أعتقد أن انسيابية أداء ليفربول تتأثر بوجود صلاح رغم تسجيله للأهداف".

ولا تعد هذه هي أول مرة يتحدث فيها ديفيد جيمس عن صلاح مطالبا برحيله عن ليفربول إذ أنه قال في شهر نوفمبر من العام الماضي تعليقا على إمكانية بيعه "و وصل العرض المادي المناسب، فأي لاعب سيرحل، الأمر يتوقف على السعر".

وأكمل "لو انتقل صلاح إلى مانشستر سيتي، فلا أعتقد أنها ستكون صفقة رابحة لليفربول".

وتابع "لكن لو انتقل إلى دوري مختلف في دولة مختلفة، فهذا أمر منطقي أكثر".

وواصل "لا أعتقد أن ليفربول يعتمد على صلاح، وهذا أمر جيد لـ يورجن كلوب. لكن رغم ذلك، سيكون في حاجة إلى بديل له".

وأتم "لا أعتقد أن صلاح لاعب لا غنى عنه في ليفربول".