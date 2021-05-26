منافس الأهلي – الترجي يودع كأس تونس بعد الخسارة من النجم الساحلي

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 18:23

كتب : FilGoal

الترجي

خسر الترجي من النجم الساحلي بهدف دون مقابل في دور الـ16 لبطولة كأس تونس.

وسجل جاك مبي لاعب النجم الساحلي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35.

وخاض الترجي اللقاء بتشكيل مكون من عناصره الأساسية، ولم يعتمد معين الشعباني على الصف الثاني مثلما كان يفعل في الجولات الأخيرة من الدوري التونسي.

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وكان الترجي قد فاز بلقب الدوري التونسي بعدما جمع 60 نقطة في الموسم الحالي.

خسارة الترجي تأتي قبل مواجهته للأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في تونس أحد يومي 18 أو 19 يونيو المقبل.

أما مباراة الإياب التي ستكون في القاهرة، فستقام أحد يومي 25 أو 26 يونيو.

وسيكون نهائي البطولة يوم 17 يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بـ الدار البيضاء، عاصمة المغرب.

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