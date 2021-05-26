تقرير مغربي: إدارة نهضة بركان تعد اللاعبين بأمرين حال الفوز على الأهلي

وعدت إدارة نهضة بركان المغربي لاعبي الفريق بصرف مستحقاتهم المتأخرة ومنحهم مكافأة مالية خاصة حال الفوز على الأهلي.

ويستعد نهضة بركان لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في ملعب جاسم بن حمد على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ووفقا لما نشره موقع "هس سبورت" المغربي اليوم الأربعاء فإن كل لاعبي الفريق المغربي في أتم حالة من التركيز من أجل الفوز على الأهلي.

وأوضح التقرير أنه من أجل بث المزيد من الحماس في أنفس اللاعبين وعدتهم إدارة النادي المغربي بصرف المستحقات المتأخرة وإعطائهم مكافأة مجزية حال الانتصار.

وتأهل نهضة بركان لخوض السوبر الإفريقي بعدما فاز بلقب الكونفدرالية الموسم المنصرم.

وتعد هذه هي أول مرة يخوض فيها الفريق المغربي تلك المباراة عبر تاريخه.