مدرب نهضة بركان: من يتحدث عن أن الأهلي سيفوز باللقب سأقول لهم الملعب يفصل بيننا

قال بيدرو بنعلي مدرب نهضة بركان المغربي إن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي في السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية على كلا الفريقين.

ويستعد نهضة بركان لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في ملعب جاسم بن حمد على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ونقلت صحيفة "المنتخب" المغربية تصريحات لبيدرو بنعلي التي قال فيها: "الذين يتحدثون عن كون الأهلي على الورق هو الذي سيفوز باللقب يوم الجمعة سأقول لهم إن الملعب يفصل بيننا".

وواصل "لدينا العديد من اللاعبين يمتلكون خبرات وتجربة تكفي ليقدموا مباراة كبيرة أمام الأهلي وتشريف الكرة المغربية".

وأتم "ليس هناك خوف من الأهلي لأن الحظوظ متساوية بالرغم من تاريخ الأهلي وألقابه فإن معنوياتنا مرتفعة جدا وكل اللاعبين سيكونون جاهزين في الموعد".