مدرب نهضة بركان: من يتحدث عن أن الأهلي سيفوز باللقب سأقول لهم الملعب يفصل بيننا

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية

قال بيدرو بنعلي مدرب نهضة بركان المغربي إن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي في السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية على كلا الفريقين.

ويستعد نهضة بركان لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في ملعب جاسم بن حمد على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ونقلت صحيفة "المنتخب" المغربية تصريحات لبيدرو بنعلي التي قال فيها: "الذين يتحدثون عن كون الأهلي على الورق هو الذي سيفوز باللقب يوم الجمعة سأقول لهم إن الملعب يفصل بيننا".

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وواصل "لدينا العديد من اللاعبين يمتلكون خبرات وتجربة تكفي ليقدموا مباراة كبيرة أمام الأهلي وتشريف الكرة المغربية".

وأتم "ليس هناك خوف من الأهلي لأن الحظوظ متساوية بالرغم من تاريخ الأهلي وألقابه فإن معنوياتنا مرتفعة جدا وكل اللاعبين سيكونون جاهزين في الموعد".

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