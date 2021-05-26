ديانج في قائمة مالي لخوض 3 مباريات ودية

ضم محمد مجسوبا المدير الفني لمنتخب مالي، أليو ديانج لاعب وسط الأهلي لخوض 3 مباريات ودية في التوقف الدولي المقبل.

ويستعد النسور لمواجهة الجزائر في 6 يونيو، والكونغو الديموقراطية في 11 يونيو وتونس في 16 يونيو المقبل وديا.

وانضم أيضا موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي المنتقل لصفوف الهلال السعودي، ويفيس بيسوما لاعب وسط برايتون لقائمة النسور.

وشهدت القائمة تواجد ديانج وسط 35 لاعبا في صفوف النسور.

ديانج (23 عاما) خاض 12 مباراة دولية، ويمتلك هدفا واحدا بقميص منتخب بلاده سجله في شباك تونس وديا عام 2016.

وخاض لاعب وسط الأهلي الموسم الحالي 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع في جميع المسابقات.