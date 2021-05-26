صلاح أعجوبة الموسم الواحد؟ بل أعجوبة المواسم الأربعة
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 15:59
كتب : FilGoal
حين تألق محمد صلاح في موسمه الأول مع ليفربول ظن البعض أنه لن يستمر في التوهج وأن ما حدث لن يتكرر، لكن استمر نجاحه في الدوري الإنجليزي والأرقام تثبت ذلك.
أرقام صلاح في مواسمه الأربعة مع ليفربول توضح أنه ليس أعجوبة الموسم الواحد، كما وصفه البعض عقب موسمه الأول.
ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح في المواسم الأربعة من الدوري الإنجليزي.
موسم 2017-2018
عدد المباريات.. 36 من 38
الأهداف.. 32
صناعة أهداف.. 10
أهداف بالرأس.. 2
أهداف بالقدم اليمنى.. 5
أهداف بالقدم اليسرى.. 25
أهداف من ركلات جزاء.. 1
عدد التسديدات.. 144
تسديدات على المرمى.. 67
نسبة دقة التصويب.. 47٪
كرات في القائمين والعارضة.. 3
إهدار فرص حقيقية.. 23
خلق فرص حقيقية.. 12
عرضيات.. 86
تمريرات.. 946
موسم 2018-2019
عدد المباريات.. 38 من 38
الأهداف.. 22
صناعة أهداف.. 8
أهداف بالرأس.. 0
أهداف بالقدم اليمنى.. 4
أهداف بالقدم اليسرى.. 18
أهداف من ركلات الجزاء.. 3
عدد التسديدات.. 137
تسديدات على المرمى.. 64
نسبة دقة التصويب.. 47٪
كرات في القائمين والعارضة.. 2
إهدار فرص حقيقية.. 16
خلق فرص حقيقية.. 16
عرضيات.. 57
تمريرات.. 1079
موسم 2019-2020
عدد المباريات.. 34 من 38
الأهداف.. 19
صناعة أهداف.. 10
أهداف بالرأس.. 2
أهداف بالقدم اليمنى.. 2
أهداف بالقدم اليسرى.. 15
أهداف من ركلات الجزاء.. 3
عدد التسديدات.. 132
تسديدات على المرمى.. 59
نسبة دقة التصويب.. 45٪
كرات في القائمين والعارضة.. 5
إهدار فرص حقيقية.. 15
خلق فرص حقيقية.. 13
عرضيات.. 45
تمريرات.. 979
موسم 2020-2021
عدد المباريات.. 37 من 38
الأهداف.. 22
صناعة أهداف.. 5
أهداف بالرأس.. 2
أهداف بالقدم اليمنى.. 1
أهداف بالقدم اليسرى.. 19
أهداف من ركلات الجزاء.. 6
عدد التسديدات.. 126
تسديدات على المرمى.. 52
نسبة دقة التصويب.. 41٪
كرات في القائمين والعارضة.. 1
إهدار فرص حقيقية.. 19
خلق فرص حقيقية.. 12
عرضيات.. 29
تمريرات.. 1263
وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.
في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.
أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.
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لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.