صلاح أعجوبة الموسم الواحد؟ بل أعجوبة المواسم الأربعة

حين تألق محمد صلاح في موسمه الأول مع ليفربول ظن البعض أنه لن يستمر في التوهج وأن ما حدث لن يتكرر، لكن استمر نجاحه في الدوري الإنجليزي والأرقام تثبت ذلك.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

أرقام صلاح في مواسمه الأربعة مع ليفربول توضح أنه ليس أعجوبة الموسم الواحد، كما وصفه البعض عقب موسمه الأول.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح في المواسم الأربعة من الدوري الإنجليزي.

موسم 2017-2018

عدد المباريات.. 36 من 38

الأهداف.. 32

صناعة أهداف.. 10

أهداف بالرأس.. 2

أهداف بالقدم اليمنى.. 5

أهداف بالقدم اليسرى.. 25

أهداف من ركلات جزاء.. 1

عدد التسديدات.. 144

تسديدات على المرمى.. 67

نسبة دقة التصويب.. 47٪

كرات في القائمين والعارضة.. 3

إهدار فرص حقيقية.. 23

خلق فرص حقيقية.. 12

عرضيات.. 86

تمريرات.. 946

موسم 2018-2019

عدد المباريات.. 38 من 38

الأهداف.. 22

صناعة أهداف.. 8

أهداف بالرأس.. 0

أهداف بالقدم اليمنى.. 4

أهداف بالقدم اليسرى.. 18

أهداف من ركلات الجزاء.. 3

عدد التسديدات.. 137

تسديدات على المرمى.. 64

نسبة دقة التصويب.. 47٪

كرات في القائمين والعارضة.. 2

إهدار فرص حقيقية.. 16

خلق فرص حقيقية.. 16

عرضيات.. 57

تمريرات.. 1079

موسم 2019-2020

عدد المباريات.. 34 من 38

الأهداف.. 19

صناعة أهداف.. 10

أهداف بالرأس.. 2

أهداف بالقدم اليمنى.. 2

أهداف بالقدم اليسرى.. 15

أهداف من ركلات الجزاء.. 3

عدد التسديدات.. 132

تسديدات على المرمى.. 59

نسبة دقة التصويب.. 45٪

كرات في القائمين والعارضة.. 5

إهدار فرص حقيقية.. 15

خلق فرص حقيقية.. 13

عرضيات.. 45

تمريرات.. 979

موسم 2020-2021

عدد المباريات.. 37 من 38

الأهداف.. 22

صناعة أهداف.. 5

أهداف بالرأس.. 2

أهداف بالقدم اليمنى.. 1

أهداف بالقدم اليسرى.. 19

أهداف من ركلات الجزاء.. 6

عدد التسديدات.. 126

تسديدات على المرمى.. 52

نسبة دقة التصويب.. 41٪

كرات في القائمين والعارضة.. 1

إهدار فرص حقيقية.. 19

خلق فرص حقيقية.. 12

عرضيات.. 29

تمريرات.. 1263

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.