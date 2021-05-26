نهضة بركان: لن يخيفنا أحد.. ونراهن على حصد اللقب

شدد الكتابي حسين المتحدث الرسمي لنهضة بركان المغربي عدم خوف الفريق من مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي بطل دوري الأبطال لمواجهة نهضة بركان بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي على الأراضي القطرية يوم الجمعة المقبل.

وقال الكتابي لقناة أون تايم سبورتس: "لن يخيفنا أحد، متساوون في عدد اللاعبين على أرض الملعب وبالتالي الخوف من المنافس غير وارد للفريق ونهضة بركان يكبر مع الكبار".

وأضاف "مع تطور كرة القدم لا يوجد فريق كبير وفريق ضعيف، الكرة تُحدد في المستطيل الأخضر خلال الـ 90 دقيقة، ومستعدون للقاء بكل ما أؤتينا من إمكانيات".

وأكمل "فزنا بالكونفدرالية والأهلي بلقب دوري الأبطال وهناك مباراة فاصلة وليس هناك ما يخيف أي الطرفين".

وأتم "التأثر بموقف الفريق في الدوري؟ نراهن على حصد اللقب، الفريق الخصم نكن له الاحترام وستسود المباراة الروح الرياضية".