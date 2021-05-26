مصدر بـ الاتحاد الجنوب إفريقي لـ في الجول يوضح سير التحقيقات بشأن وقائع إهانة موسيماني

كشف مصدر بالاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، سير التحقيقات بشأن إهانة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قبل مباراة صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "التحقيقات مازالت مستمرة بخصوص الحادثة. ننتظر تقريرا من بويس نكانديلا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الذي كان حاضرا للمباراة".

وأردف "شاهدنا بعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن نصدر العقوبات إلا بعد مراجعة التقرير الرسمي، وكذلك ننتظر تقريرا من صنداونز".

وأكمل "في حالة الإدانة، سيتم توقيع عقوبات مغلظة على صنداونز لأن ما حدث أمر يخصه لأن في النهاية هم جماهير النادي".

وأوضح "في مثل هذه الأحداث، العقوبات ستكون حرمان من الجماهير لعدة مباريات لكن في الوقت الحالي، وفي ظل أزمة كورونا، قد تكون هناك عقوبات أخرى".

واستدرك "تم تحديد الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل المشين وسنترك أمرهم للشرطة التي تحقق في الأحداث حاليا".

وأتم "من الجيد أن صنداونز اعتذر للأهلي، وقبول الأهلي للاعتذار، وهو ما يوضح العلاقة القوية بينهما. ما نقوم به حاليا هو لضمان ما لا يتكرر في المستقبل مع أي أطراف أخرى".

ماذا حدث

اعترض جمهور ماميلودي صنداونز حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين السبت في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت زوجة موسيماني، ومازولا موليفي الصحفي بموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي.

بعدها، أصدر صنداونز، بيانا رسميا، يعتذر فيه للأهلي، عما حدث.

وقال بيان صنداونز الرسمي: "تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها".

وأردف "تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صنداونز تحت كل الظروف، لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي".

وشدد "ولذلك، نود الاعتذار للأهلي وكل من يرتبط بالنادي".

وكشف "سنفتح تحقيقا وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المشجعين ذوي السلوك الذي لا يتماثل مع قيمنا".

وأتم "نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الجيدة والاحترام المتبادل بين قائدي الناديين، وكل ذوي المصلحة المشتركة".

وأشرف موسيماني على تدريب صنداونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

وتعادل الأهلي مع صنداونز إيجابيا بهدف لمثله ليضمن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، ويواجه الترجي التونسي.