عمرو منسي لـ في الجول: واجهنا تحديات جديدة ببطولة الجونة.. ومحظوظون بالدولة ورئيسها

أعرب عمرو منسي رئيس شركة "I-Events" المنظمة لبطولة الجونة للاسكواش عن سعادته بنجاح تنظيم المنافسات المقامة لأول مرة بعد جائحة فيروس كورونا رغم التحديات الجديدة.

وتقام بطولة الجونة للرجال والسيدات في نسختها التاسعة ولأول مرة بعد جائحة فيروس كورونا بعد إلغائها العام الماضي.

وأشاد منسي بدور الدولة ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في دعم الجميع لتنظيم الأحداث الكبرى في مختلف المجالات رغم الظروف التي يمر بها العالم وهو ما يساهم في إنجاحها.

وتقام منافسات بطولة الجونة لأول مرة على أرض مركز المؤتمرات والثقافة وحتى يوم الجمعة 28 من شهر مايو الجاري.

وتحدث FilGoal.com مع عمرو منسي حول تنظيم البطولة والتحديات الجديدة التي واجهتهم كلجنة منظمة.

تحديات بسبب كورونا:

وقال منسي لـ FilGoal.com: "التحديات كل عام تختلف وتزيد، خاصة هذه المرة في ظل ظروف جائحة كورونا والتي تجعل المسؤولية أكبر".

وأوضح "هناك مسؤولية كبيرة الحفاظ على صحة اللاعبين والمشاركين في إقامة البطولة، الحمد لله نجحنا في بطولة مصر الدولية أمام الأهرامات أن نخرج بلا حالات كورونا".

وكشف عمرو منسي "الحفاظ على سلبية الحالات يمنحنا ثقة الاتحاد الدولي بالموافقة على تنظيم بطولات أخرى بسبب علمهم بقدرتنا على تنظيم البطولة بشكل جيد".

وكانت هناك العديد من منافسات الاسكواش حول العالم والتي تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "هناك تحديات أخرى من بعض الشركات الراعية بسبب معاناتها ماليا وقت جائحة كورونا وذلك أثر عليهم بشكل كبير بالإضافة لزيادة التكلفة لوجود العديد من الاختلافات، لكن هناك ثقة في قدراتنا وهو ما دفعهم للمشاركة معنا".

وتابع "سعداء بعودة بطولة الجونة من جديد بعد غياب العام الماضي لأن توقيتها كان بعد ظهور جائحة كورونا بأقل من شهر تقريبا فكانت هناك صعوبة على مستوى العالم للتعامل مع الفيروس الجديد".

وشدد "بطولة الجونة دائما مختلفة ولها أجواء رائعة بسبب مكان إقامتها بالإضافة لوجود بطولة (ماسترز) للاعبين سبق لهم لعب الاسكواش أو تعلموه حديثا، وهذا يمنحها اختلافا عن إقامتها في أي مدينة".

الاختلاف:

وبالحديث عن الفارق بين النسخة الحالية والنسخ السابقة قال منسي: "هناك اختلافات كبيرة عن المواسم السابقة من بطولة الجونة من إقامة اللاعبين في غرف فردية بالإضافة لوسائل تنقلهم بسيارة بدلا من الحافلات التي كانت تضم أكثر من لاعب أو عناصر اللعبة من حكام".

وكشف "دخول اللاعبين لفقاعة طبية يلزمنا بأن يكون لهم مطعما خاصا داخل الفندق بعيدا عن من هم خارج الفقاعة، بالإضافة إلى المسحات الطبية المتكررة طوال البطولة للتأكد من سلامة الجميع".

وتابع "كانت هناك صعوبة بسبب عدد الغرف خاصة أنها فترة إجازة مع وجود مناسبات مختلفة من أفراح أو أحداث أخرى يتم تنظيمها هنا ولكن إدارة الجونة وفرت لنا فندقا كاملا لجميع اللاعبين".

وكشف "هناك مدخل خاص للاعبين بعيدا عن باقي المتواجدين في البطولة وأعتقد أن ذلك يمنحهم مزيد من التركيز على المباريات".

وتابع منسي "أعتقد أن بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا سيتم استمرار بعض التعليمات الحالية في تنظيم البطولات لمزيد من تركيز اللاعبين على جو المباريات".

تغيير مكان إقامة البطولة:

تقام بطولة الجونة للاسكواش لأول مرة على أرض مركز المؤتمرات والثقافة بعد إقامتها في المارينا طوال النسخ الماضية.

وقال منسي: "اخترنا المكان السابق بسبب تواجده وسط المارينا وهو مظهر سياحي رائع لكن كانت مساحته أضيق من المكان الحالي".

وتابع "هنا في مركز المؤتمرات مكان جديد وربما ساعدتنا جائحة كورونا في اختياره لأنه مكان أوسع وسمح لنا بإجراء أمور معينة تنظيميا للمساهمة في الحفاظ على الإجراءات الاحترازية".

وأضاف "أبرز ما يميز المكان الحالي أيضا أنه حتى في وجود تيارات هوائية لا تصل للملعب بشكل كبير وهو ما لا يجعلها تؤثر على المباريات".

تنظيم مصر للبطولات الكبرى:

ونجحت مصر في تنظيم أكثر من بطولة اسكواش وبنظام الفقاعة الطبية خلال فترة كورونا رغم اعتذار عدد من الدول الكبرى.

وعن ذلك قال منسي: "رغم الظروف الصعبة مصر لها دور تسير عليه في الاسكواش لدعم هذه اللعبة ونجحنا في تنظيم أكثر من بطولة رغم اعتذار دول مثل أمريكا وإنجلترا".

وأوضح "أعتقد أن الأجانب حاليا شاهدوا جيدا دور مصر في دعم اللعبة مع توقف الكثير من البطولات الكبرى، لكن مصر وفقا لإجراءات احترازية قوية نجحت في تنظيم أكثر من بطولة".

وتابع "لا ننظر تحت أقدامنا، نعمل ما هو صحيح وأعتقد أن ذلك سر نجاحنا في التنظيم خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف "العالم كله يخشى تنظيم الأحداث الكبرى في مختلف الألعاب، لكن نجاحنا في تنظيم أكثر من حدث الفترة الأخيرة وخروجه بشكل آمن رسالة نجاح رغم فارق الإمكانيات لبعض الدول الكبرى".

وكانت مصر قد نظمت بطولة مصر الدولية للاسكواش أمام الأهرامات بالإضافة لبطولة بلاك بول بجانب تنظيم بطولة السلسلة الختامية للموسم الشهر المقبل في القاهرة.

وشدد عمرو منسي "نحن محظوظون أن الدولة ورئيسها تريد العمل وسط أي ظروف من أجل مكانة البلد على مستوى العالم، ذلك ينعكس على الجميع في مختلف المجالات ويجعلنا نبحث دائما عن التنظيم الجيد الذي يعكس مكانة مصر وسط العالم رغم الظروف الصعبة".

وواصل حديثه "بعيدا عن الرياضة وتنظيم البطولات الكبرى مثل الاسكواش أو بطولة العالم لليد، حفل نقل الممياوات ورغم أنه لا يشمل تواجد جماهير لكن كان له دور كبير على مستوى العالم الذي يخشى تنظيم أي حدث كبير في الفترة الحالية".

وأوضح "ما أراه أن إصرار الدولة ورئيسها في استمرار الفعاليات الكبرى وسط إجراءات احترازية انعكس على الجميع سواء وزراء أو منظمين أو شركات كبرى، الجميع يريد أن يعمل حتى وسط تلك الظروف".

وكشف عمرو منسي "هناك طاقة إيجابية كبيرة في مصر، ويجب أن يبذل الجميع أقصى ما لديه كلا في مجاله من أجل استغلال تلك الطاقة".

البادل تنس

انتشرت لعبة البادل تنس داخل مصر بقوة خلال الفترة الأخيرة ونجحت شركة I-Events في تنظيم البطولة الثانية هذا العام في الجونة.

وقال عمرو منسي: "كنا نفكر في إقامة أحداث خاصة بتلك اللعبة منذ 4 سنوات تقريبا لكن في النهاية بدأنا هذا العام"

وبسؤاله هل تؤثر على لعبة الاسكواش؟ قال: "لا أعتقد أنها ستخطف الأجواء من الاسكواش ولكن ستمثل حالة جديدة خاصة أنها لعبة ممتعة وتقام بنظام الزوجي فيجعلها ذلك أسهل نوعا ما".

وشدد "ربما الحالة التي ستصنعها البادل تنس ستسمح لمن هم لا يمارسون رياضات معينة أن يشاركوا فيها".

وكشف منسي "ننظم حاليا ثاني بطولة محلية في الجونة هذا العام، وننوي تنظيم بطولة عالمية في النصف الثاني من العام".

واختتم تصريحاته "لا أعتقد أنها ستقضي على الاسكواش لكن ربما تنافسه وهذا أمر جيد لاختلاف الألعاب".