أس: فاران ومارسيلو وإيسكو على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

يسعى ريال مدريد لتوفير 100 مليون يورو من رحيل الثلاثي إيسكو ومارسيلو ورافائيل فاران في الصيف الحالي.

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ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فأن فاران البالغ 28 عاما ينوي الرحيل لخوض تجربة جديدة، إذ ينتهي تعاقده في صيف 2022.

ولا يود ريال مدريد بيع لاعبه بأقل من 60 مليون يورو.

في المقابل سيعوض ريال مدريد رحيل مدافعه الفرنسي بضم النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر من بايرن ميونيخ عقب نهاية تعاقده، إذ يفصله فقط إجراء الفحص الطبي.

ويريد ريال مدريد توفير 8 ملايين يورو لكل لاعب عندما يتخلي عن إيسكو ومارسيلو رغم محاولات زين الدين زيدان إشراك الثنائي لاستعادة مستواه.

ولا يبدو أن الجهة اليسرى تعاني في ريال مدريد في ظل وجود الفرنسي فيرلاند ميندي والشاب ميجيل جوتيريز، خاصة أن عقد مارسيلو ينتهي في صيف 2022.

وارتبط اسم الظهير البرازيلي بالانضمام لصفوف إشبيلية في وقت سابق، بعدما اكتفى بالمشاركة الموسم الحالي في 28 مباراة.

التقرير أضاف أن أبواب الرحيل ليست مفتوحة فقط أمام الثلاثي، بل أنها تشمل ماركو أسينسيو وماريانو دياز، فإذا جاء عرض جيد قد يرحلا في الصيف الجاري.