الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمباراة بركان.. وأيمن أشرف ينتظم في مران الأربعاء

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 11:17

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق للمشاركة في المباريات الرسمية، ابتداء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان الجمعة المقبل.

وقال أبو عبلة للموقع الرسمي لناديه: "حمدي فتحي أجرى أشعة على موضع الإصابة، وتم عرضها على الطبيب المعالج له، والذي أكد جاهزيته الطبية للمشاركة في المباريات وفقا للرؤية الفنية".

وشارك فتحي في التدريبات قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأجرى أشعة في قطر للمزيد من الاطمئنان على حالته.

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وكان حمدي قد تعرض لإصابة في الذراع في مارس الماضي أثناء مشاركته مع منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وفي المقابل، ينتظم أيمن أشرف مدافع الفريق في المران الجماعي اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه في اليومين الماضيين.

وكان أشرف قد تعرض لكدمة قوية في القدم في مواجهة صنداونز، غيبته عن أول مرانين للفريق في قطر.

ويواجه الأهلي نهضة بركان المغربي في مباراة يوم الجمعة المقبل.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.

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