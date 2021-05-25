خبر في الجول – إعفاء الجمهور الحاصل على جرعتي لقاح كورونا من مسحة دخول ملعب السوبر الإفريقي

أعفت اللجنة المنظمة المحلية لمباراة السوبر الإفريقي، الجمهور الحامل لتذكرة المباراة والحاصل على جرعتي لقاح كورونا، من إجراء مسحة ما قبل الدخول للملعب.

وعلم FilGoal.com أن الشخص الراغب في حضور المباراة، ومطابق لشروط وزارة الصحة في قطر، وحاصل على جرعتي لقاح كورونا، وحامل لتذكرة المباراة، لن يخضع لمسحة كورونا قبل الدخول للملعب.

وسيكتفي المشجع بإبراز تطبيق "احتراز" الإلكتروني المطبق في قطر، باللون الذهبي، لدخول الملعب.

ويواجه الأهلي نهضة بركان المغربي في مواجهة يوم الجمعة المقبل.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة