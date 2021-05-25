إجراءات الفقاعة تمنع وائل جمعة من مقابلة بعثة الأهلي

منعت إجراءات الفقاعة الطبية، وائل جمعة أسطورة الأهلي، من مقابلة بعثة فريقه في قطر.

وعلم FilGoal.com أن وائل جمعة تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، لمقابلة البعثة ومصافحتهم وتحفيزهم قبل مباراة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي، إلا أن إجراءات الفقاعة الطبية ومنع دخول أي شخص لفندق إقامة الفريقين والوفود في الدوحة، منع ذلك الأمر.

وتوج جمعة بكل ألقاب الأهلي لحساب السوبر الإفريقي.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة