مران الأهلي في قطر – عودة معلول.. وأيمن أشرف يواصل التأهيل

شارك علي معلول ظهير الأهلي الأيسر، في تدريبات الكرة، خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء في ملعب جامعة قطر، في إطار استعدادات الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

وانتهى معلول من برنامجه العلاجي والتأهيلي، وشارك في مران الأهلي كاملا.

وكان معلول قد أصيب في العضلة الخلفية في مباراة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية في قطر أيضا، في فبراير الماضي.

واطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي على حالة اللاعب وجاهزيته بعد الالتئام الكامل في موضع الإصابة.

وفي نفس الإطار، واصل أيمن أشرف مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابته بكدمة قوية في القدم خلال مباراة عودة ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أمام صنداونز.

وخلال المران، ركز الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تدريبات الكرة، بعد محاضرة نظرية.

وبعد التدريبات البدنية، قام الجهاز الفني بإجراء تقسيمة لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة