موسيماني: أمامنا مهمة صعبة لتحقيقها يوم الجمعة.. ولكن كل الأمور على ما يرام

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه أمامه مهمة صعبة، في مباراة السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.

وقال موسيماني عبر تويتر: "الآن ذاهبون للمران. أمامنا مهمة أخرى صعبة لتحقيقها يوم الجمعة".

وأردف "واجهنا الاتحاد، ثم الزمالك، ثم صنداونز مرتين، والآن نهضة بركان".

وأكمل "سافرنا بين 6 و28 مايو، ولكن كل الأمور على ما يرام".

Going for training.Another difficult assignment to accomplish on Friday. Al Ittihad , Zamalek,Sundowns x2, now RS Berkane, plus traveling 6-28May .Everything in line.💪🏿👊🏿 pic.twitter.com/8V7QaKXIuE — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) May 25, 2021

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في قطر اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة يوم الجمعة.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة