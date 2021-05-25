تقرير: كامافينجا يرغب في الانتقال إلى سان جيرمان

يرغب إدواردو كامافينجا لاعب رين في الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إدواردو كامافينجا النادي : ستاد رين ستاد رين

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن اللاعب صاحب الـ18 عاما لا يرغب في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن كامافينجا أراد الحصول على راتب ضخم مع مكافأة إضافية لتجديد تعاقده وهو ما يعد طلبات مفرطة بالنسبة لإدارة النادي.

في الوقت ذاته يرغب كامافينجا في البقاء في فرنسا ليتطور أكثر ويرى أن ذلك الأمر سيحدث مع باريس سان جيرما.

ووفقا للتقرير فإن ناصر الخليفي مالك سان جيرمان تواصل مع رئيس نادي رين، نيكولاس هولفيك ليعبر عن اهتمامه باللاعب لكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من فريق العاصمة الفرنسية.

وعلى الرغم من أن عقد كامافينجا ينتهي بنهاية الموسم المقبل لكن إدارة رين تريد الحصول على 100 مليون يورو في ظل اهتمام أندية إنجليزية بضمه ونظرا لموهبته.

وأتم التقرير بأن مالك رين، فرانسوا بينولت الذي يحتل رقم 27 من بين أغنى رجال العالم يصر على الحصول على ذلك المبلغ.

اللاعب صاحب الـ18 عاما خاض مع رين الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع ثلاثة آخرين.