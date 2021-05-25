مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس قرارات اتحاد الكرة.. واللعب خلال الأولمبياد يحتاج لرأي الجهاز الفني

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 17:22

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي - صنداونز

كشف مصدر بالأهلي، أن النادي مازال يدرس قرارات اتحاد الكرة وآخرها تأجيل مباراتي الفريق مع البنك الأهلي، وأسوان، مشددا أن فكرة اللعب في الأولمبياد مازالت تحتاج لرأي الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نعكف في الوقت الحالي على صياغة رؤية للتعامل مع تلك القرارات، في ظل ما نعانيه من ضغط للمباريات محليا، وارتباطات قارية ممثلة في مواجهتي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "ذلك يتزامن مع استدعاء اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق، لمنتخباتهم".

أخبار متعلقة
السوبر الإفريقي - لاعب نهضة بركان: لن نكون خصما سهلا أمام الأهلي مدرب نهضة بركان: من الأفضل البقاء في المغرب لو نخشى الأهلي.. وأتمنى تكرار ما فعله الزمالك تأجيل مباراتين لـ الأهلي وبيراميدز في الدوري

وأكد "تسكين المباريات في فترة التوقف الخاصة بالأولمبياد تحتاج لدراسة، والحصول على رأي الجهاز الفني في ظل احتمالية غياب عدد من اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد حينها".

وكان الأهلي قد أبدى موافقة على لعب مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا المؤجلين بسبب مواجهته لصنداونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، خلال الأولمبياد في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراتين لـ الأهلي ومثلهما لـ بيراميدز في الدوري المصري على أن تقام أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

يأتي ذلك بعدما كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com أن الأخير ينوي تأجيل مباريات الأهلي التي كان مقررا إجراؤها في شهر يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي. (طالع التفاصيل)

في الدوري في إفريقيا الأهلي الدوري المصري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماذا يفعل الأهلي حينما يلعب السوبر الإفريقي والمصري خارج مصر 5 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف – حيثيات حكم مركز التسوية بتغريم السعيد لصالح الأهلي 21 دقيقة | مصر
اتحاد السلة يعلن مواعيد نصف نهائي دوري السوبر 53 دقيقة | رياضات أخرى
3 حلول لإنقاذ دوري الموسم المقبل.. تعديل على النظام المكسيكي وسرقة من NBA ساعة | الدوري المصري
موسيماني: أمامنا مهمة صعبة لتحقيقها يوم الجمعة.. ولكن كل الأمور على ما يرام ساعة | إفريقيا
مباشر في الدوري – وادي دجلة (0) - (0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تقرير: كامافينجا يرغب في الانتقال إلى سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
سولشاير: مارسيال خارج نهائي الدوري الأوروبي.. وهذا هو موقف ماجواير 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 3 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 4 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز
قد ينال إعجابك