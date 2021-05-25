مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس قرارات اتحاد الكرة.. واللعب خلال الأولمبياد يحتاج لرأي الجهاز الفني

كشف مصدر بالأهلي، أن النادي مازال يدرس قرارات اتحاد الكرة وآخرها تأجيل مباراتي الفريق مع البنك الأهلي، وأسوان، مشددا أن فكرة اللعب في الأولمبياد مازالت تحتاج لرأي الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نعكف في الوقت الحالي على صياغة رؤية للتعامل مع تلك القرارات، في ظل ما نعانيه من ضغط للمباريات محليا، وارتباطات قارية ممثلة في مواجهتي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "ذلك يتزامن مع استدعاء اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق، لمنتخباتهم".

وأكد "تسكين المباريات في فترة التوقف الخاصة بالأولمبياد تحتاج لدراسة، والحصول على رأي الجهاز الفني في ظل احتمالية غياب عدد من اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد حينها".

وكان الأهلي قد أبدى موافقة على لعب مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا المؤجلين بسبب مواجهته لصنداونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، خلال الأولمبياد في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراتين لـ الأهلي ومثلهما لـ بيراميدز في الدوري المصري على أن تقام أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

يأتي ذلك بعدما كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com أن الأخير ينوي تأجيل مباريات الأهلي التي كان مقررا إجراؤها في شهر يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي. (طالع التفاصيل)