تأجيل مباراتين لـ الأهلي وبيراميدز في الدوري

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 15:00

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراتين لـ الأهلي ومثلهما لـ بيراميدز في الدوري المصري على أن تقام أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

يأتي ذلك بعدما كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com أن الأخير ينوي تأجيل مباريات الأهلي التي كان مقررا إجراؤها في شهر يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان اتحاد الكرة:

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحريك مواعيد مباراتين للأهلي ومثلهما لبيراميدز ضمن مسابقة الدوري، على أن تقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبي، وفي موعد يعلن فيما بعد، على أن يكتفى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي.

وجاء التعديل على النحو التالي:

تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر اقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام .

تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17 المقرر اقامتها بأسوان في 7يونيو المقبل.

تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.

تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.

وتأهل الأهلي لملاقاة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في 19 أو 20 يونيو، والإياب بعد أسبوع.

فيما تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية وضرب موعدا مع الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب في 20 يونيو والإياب بعد أسبوع.

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