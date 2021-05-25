قائد نهضة بركان: نلعب ضد نادي القرن لتعويض الموسم السيء

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 16:51

كتب : محرر في الجول

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية

يريد محمد عزيز قائد نهضة بركان المغربي تقديم أداء جيد ضد الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي لتعويض النتائج السيئة هذا الموسم.

وقال عزيز قبل سفر الفريق إلى قطر: "مباراة ضد فريق كبير، ضد الأهلي فريق القرن كما يُلقب".

وتابع عبر موقع "Le360" "لكن نهضة بركان حقق في السنوات الأخيرة انطباعا جيدا، ونشعر بالفخر لتمثيل المغرب في كأس السوبر".

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واستدرك "ندافع عن حظوظنا ومستعدون بشكل جيد لأننا نريد إثبات قدرات لاعبينا في المباريات الهامة".

ثم أضاف "نريد تعويض النتائج السيئة هذا الموسم بهذا اللقب ونسعد الجماهير التي دائما تقف خلفنا في السراء والضراء".

وأتم "إن شاء الله نقدم مستوى جيدا وتكون النتيجة في صالحنا".

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.

وودع بطولة كأس الكونفدرالية التي يحمل لقبها من مرحلة المجموعات.

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