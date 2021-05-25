السوبر الإفريقي - لاعب نهضة بركان: لن نكون خصما سهلا أمام الأهلي

أوضح زكريا حدراف لاعب فريق نهضة بركان أن فريقه لن يكون لقمة سائغة أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

ويلعب نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية ضد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال حدراف في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "الأهلي المصري فريق لديه اسمه داخل القارة الإفريقية، لكن ذلك لا يدل على أن نهضة بركان سيكون خصما سهلا، أو أننا لن نقدم مستويات جيدة".

وأضاف "توجت بهذا اللقب رفقة الرجاء وفي نفس قطر أيضا، والآن أتيحت لي الفرصة للمرة الثانية رفقة نهضة بركان".

وأكمل "أتمنى أن نسعد الجماهير البركانية خاصة والمغربية عامة".

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.