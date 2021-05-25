صلاح أفضل لاعبي ليفربول في موسم 2020-2021.. ويختار لحظته المفضلة

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 16:17

كتب : نادر عيد

صلاح

نال محمد صلاح نجم مصر جائزة ستاندرد شارترد كأفضل لاعب في ليفربول في الموسم الجاري بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات في استفتاء عبر موقع النادي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وجاء فابينيو البرازيلي لاعب الوسط ثانيا خلف صلاح والثالث هو المدافع ناثانيال فيليبس.

وسجل صلاح 31 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسممة في 51 مباراة في كل البطولات في موسم أنهاه ليفربول ثالثا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال صلاح (28 عاما) لموقع ليفربول:"سعيد بالجائزة خاصة أنها بتصويت الجمهور، الفوز بمبارياتنا الأخيرة والتأهل لدوري الأبطال كان أهم شيء".

وواصل "أعتقد أنني لعبت جيدا في الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي بل بالفريق ككل. كفريق، لو كان معنا الجمهور في الملعب، ولعبنا مثلما يجب لكنا قدمنا أفضل من ذلك. عانينا كثيرا في الموسم بسبب غياب الجمهور".

واستمر "سعيد أننا لعبنا مباراتنا الأخيرة في الموسم في حضور الجمهور. كان رائعا رؤيتهم يعودون للملعب. أهم ما في الموسم كان هدف أليسون بيكر (ضد وست بروميتش ألبيون)، لا أستطيع قول أكثر من ذلك. كان هدفا لا يصدق. مثلما قلت الأمر يتعلق بالفريق وكيف احتفلنا بالهدف. لم أكن أفكر، قفزت احتفالا. كانت لحظة شعرت فيها أننا سنلعب في دوري الأبطال".

وأردف "الكرة الأخيرة في المباراة، كانت لحظة غير عادية وكنت سعيدا جدا من أجله. كانت ضربة رأسية رائعة، غير متوقعة. غير معقولة. قام بعمل رائع واقتنص لنا نقاط المباراة".

وأتم "أشكر الجمهور على تصويته لي، فخور جدا بذلك وسأراكم قريبا".

وأحرز صلاح 22 هدفا في الدوري وكان قريبا من الفوز بالحذاء الذهبي لكن هاري كين مهاجم توتنام اقتنص الجائزة بعدما أحرز هدفه الـ23 في الجولة الأخيرة.

ولم يقدم ليفربول موسما استثنائيا، خسر الدوري لصالح مانشستر سيتي، خرج مبكرا من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وودع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي.

محمد صلاح ليفربول
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