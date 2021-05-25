مدرب نهضة بركان: من الأفضل البقاء في المغرب لو نخشى الأهلي.. وأتمنى تكرار ما فعله الزمالك

اعترف بيدرو بن علي المدير الفني لنهضة بركان المغربي بأن الأهلي هو المرشح للتتويج بكأس السوبر الإفريقي، عندما يلتقى الفريقان في الدوحة يوم الجمعة المقبل.

وقال بن علي لصحيفة "الشرق القطرية": "سيكون السوبر الإفريقي قويا وصعبا للغاية على الفريقين سواء نهضة بركان أو الأهلي لأن المواجهات النهائية تلعب على تفاصيل صغيرة، كما لا ننسى أن هذا النهائي بين بطلي القارة في دوري الأبطال والكونفدرالية وهو ما يزيد من الصعوبة والندية".

وتابع "نقوم بتحضيرات جيدة وعلى مستوى عال في المغرب قبل السفر لإكمال التدريبات والتجهيزات بقوة في الدوحة تحضيرا لمواجهة الأهلي والتي ستكون قوية وحماسية للغاية لأنها دربي".

وأوضح "هي مباراة ذات خصوصية فريدة، لم يسبق لفريقي وأن عاش أجواءها في السابق، لأننا سنواجه ناديا عملاقا وهو بطل دوري أبطال أفريقيا وسنتواجد بوصفنا أبطال الكونفدرالية، ولكن لا وجود للخوف من المنافس رغم تجربته وتاريخه الحافل بالبطولات محليا وقاريا، سنلعب بكل بقوة وثقة من اجل الفوز، ولا يوجد مصطلح الخوف في قاموسنا".

وتحدث عن أفضلية الأهلي "فوق الورق سأقول لك نعم الأهلي مرشح للفوز علينا، ويملك ما نسبته 65 % ونهضة بركان 35 %، ولكن فوق الملعب سيكون هناك كلام آخر ومختلف تماما، وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة تليق بنا وبالكرة المغربية ولن ندخر أي جهد من أجل أن نتوج بهذا اللقب، لنضيفه لخزانة النادي رغم صعوبة المهمة".

واستدرك "بكل تأكيد قادرون على الفوز وحصد اللقب، ونحن أبطال الكونفدرالية ولن نكون خصما سهلا ونملك لاعبين في المستوى، وإذا كنا لا ننافس على الكأس أو نخشى الخصم، فمن الأفضل البقاء في المغرب وعدم إجهاد أنفسنا بالسفر للدوحة لخوض مباراة من أجل اللعب فقط".

ثم أضاف "لقد درست الأهلي جيداً وتابعت الكثير من مبارياتهم محليا وقاريا، والأهلي فريق يلعب كرة جماعية حديثة، ويعتمد على العديد من الأسماء المعروفة لدى الخاص والعام، لعل أبرزهم الحارس محمد الشناوي وعلي معلول، وكلهم لاعبون في المنتخب المصري الأول، لهذا علينا أن نكون في المستوى المطلوب واللعب على نقاط ضعفهم لاقتناص الفوز".

وواصل "أتمنى تكرار ما حققه الرجاء والزمالك بعدما فازا اللقب بالدوحة على حساب الترجي الذي كان وقتها بطلا لدوري الأبطال، ولكن الفوز باللقب لن يكون بالتمني فقط وإنما بالعمل وبذل مجهودات اكبر والتركيز خلال المباراة للصعود إلى منصة التتويج".

وعن موقف لاعبيه، قال: "لا توجد غيابات الفريق مكتمل، ونحن نجهز اللاعبين جيدا لمباراة السوبر كما أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب قائمة بـ20 لاعبا والجميع جاهز للقاء لأن كأس السوبر تعتبر هدية جميلة لبطلي القارة السمراء ومن يكون الأفضل والأقوى هو من سيحسم الصراع على اللقب".

وأضاف "أتمنى الفوز بلقب السوبر مع نهضة بركان وكتابة تاريخ جديد مع الفريق، لأن جماهير النادي تمني النفس بتحقيق لقب السوبر الأفريقي وضمه لكأس الكونفدرالية خاصة وأن المنافس هو الأهلي المعتاد على التتويجات والفوز بالألقاب القارية".

ولا يشعر مدرب نهضة بركان بالقلق من التحكيم قبل مواجهة السوبر.

وأتم "لا أتخوف من هذا الجانب وأنا أركز فقط على تجهيز لاعبي نهضة بركان للقاء النهائي، لأن المباراة ستكون مزودة بتقنية الفيديو، وحتى في حال وجود أخطاء تحكيمية الأكيد أن التقنية ستساعد الحكام على اتخاذ القرار الصائب، كما أن الحكم الجزائري الذي تم تعيينه يعتبر من خيرة الحكام في أفريقيا".