سيميوني: هذا كان رد فعلي حين سألوني عن رأيي في إمكانية ضم سواريز

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

تذكر دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد رد فعله حين سألته إدارة ناديه عن رأيه في ضم لويس سواريز مطلع الموسم المنصرم.

أتليتكو فاز بلقب الدوري الإسباني بعد انتصاره على بلد الوليد في الجولة الأخيرة من المسابقة، في الموسم الأول لسواريز الذي انضم من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وقال سيميوني في تصريحات لشبكة ESPN: "عندما ظهرت إمكانية تعاقدنا مع سواريز، اتصلت بي إدارة النادي للسؤال عن رأيي في التعاقد معه، قلت لهم هل أنتم جادون؟ لا تسألوني، فلنفعلها".

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وأضاف "قلت لهم دعوني أتحدث معه، عندما تحدثت إليه، أبلغته أن الباب مفتوح أمامه".

قبل بداية الموسم المنصرم أبلغ رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة آنذاك، سواريز بأنه لن يعتمد عليه ليرحل مهاجم منتخب أوروجواي إلى أتليتكو مدريد في الصيف.

وواصل المدرب الأرجنتيني "لعب سواريز معنا كشاب عمره 20 عاما يرغب في إثبات نفسه".

وأضاف لويس سواريز لقبه الخامس في الدوري الإسباني بعد أن حصد 4 ألقاب مع فريقه السابق برشلونة.

وتوج أتليتكو مدريد موسمه المميز، إذ ظل متصدرا للمسابقة منذ الجولة 12.

وحصد أتليتكو لقبه رقم 11 في تاريخه بالدوري الإسباني، والأول له منذ موسم 2013\2014.

وعزز أتليتكو مدريد مركز الثالث في لائحة أكثر الأندية تتويجا باللقب خلف ريال مدريد (34)، وبرشلونة (26)، ووسّع الفارق مع أتليتك بلباو صاحب الـ8 ألقاب.

وحقق دييجو بابلو سيميوني لقبه الثامن كمدير فني لـ أتليتكو مدريد، ليصير أكثر مدربا حصدا للألقاب في تاريخ الروخيبلانكوس متخطيًا الأسطوري لويس أراجونيس.

كما بات سيميوني أكثر مدرب يحصد لقب الدوري الإسباني مع أتليتكو برصيد لقبين متساويا مع ريكاردو زامورا الذي فعلها مرتين في مطلع الأربعينيات.

وحصد أتليتكو مدريد لقبه الثاني في ظرف 7 مواسم، بعد أن حصد لقبًا وحيدًا في 37 عامًا قبل 2014.

وحقق كوكي وخوسيه ماريا خيمينيز لقبهما الثاني في الدوري مع أتليتكو، إذ لم يتبقى غيرهما من جيل 2014.

لويس سواريز دييجو سيميوني أتليتكو مدريد
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