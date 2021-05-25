السوبر الإفريقي - في الجول يكشف تفاصيل اليوم الأخير قبل مواجهة الأهلي ونهضة بركان

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 14:00

كتب : محمد الجزار

مران الأهلي في قطر استعدادا للسوبر الإفريقي

علم FilGoal.com تفاصيل اليوم الأخير قبل مباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

وتقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وإليكم تفاصيل ليلة المباراة (27 مايو) لكلا الفريقين:

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الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة: المؤتمر الصحفي الخاص بـ بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي.

الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة: المؤتمر الصحفي الخاص الإسباني بيدرو بنالي المدير الفني لنهضة بركان.

السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة: مران الأهلي الأساسي على جاسم بن حمد، ويتاح للصحفيين حضور أول 15 دقيقة فقط.

الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة: مران نهضة بركان على ملعب جاسم بن حمد، ويتاح للصحفيين حضور أول 15 دقيقة فقط.

ويدخل الأهلي السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه ويستهدف حصد اللقب للمرة السابعة، فيما يخوض الفريق المغربي البطولة لأول مرة في تاريخه.

السوبر الإفريقي الأهلي نهضة بركان
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